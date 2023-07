Inter e Nike ancora insieme: la storica partnership rinnova fino al 2031

Inter e Nike proseguono ancora insieme. E’ arrivato quest’oggi il rinnovo di partnership tra la società milanese e il brand, che vanno avanti dal 1998. Il nuovo accordo sarà valido fino al 2031 e frutterà 30 milioni a stagione al club. La Nike continuerà a progettare i kit gara e training per le squadre maschili, femminili e giovanili, oltre alle collezioni lifestyle create per mettere in contatto il brand Inter con un pubblico globale. Il lancio della nuova maglia è fissato per giovedì, e sarà caratterizzata da materiali sempre più innovativi, progettati per garantire il massimo supporto alla performance, dando priorità a praticità, traspirabilità e sostenibilità.

Alessandro Antonello, Ad Corporate dell’Inter si è dichiarato soddisfatto del nuovo accordo: “È con grande piacere che annunciamo l’estensione di questa storica partnership tra Nike e Inter. Nel corso di questi anni abbiamo avuto modo di crescere insieme e di consolidarci come icone globali, andando oltre il calcio. Questa alleanza ci ha regalato momenti di grandi soddisfazioni negli ultimi 25 anni e siamo felici che Nike abbia scelto di continuare a collaborare con il nostro club”.