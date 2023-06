Wimbledon 2023, Djokovic e Sinner protagonisti del primo allenamento sul Centrale (VIDEO)

A Novak Djokovic e Jannik Sinner è stato concesso l’onore di inaugurare il Campo Centrale di Wimbledon per la stagione 2023: il 7 volte campione serbo, vincitore delle ultime 4 edizioni, opposto in allenamento a colui che l’anno scorso è stato più vicino a batterlo. Si ricordi infatti quello spettacolare quarto di finale in cui Sinner era stato avanti per 2 set a 0, prima di subire la rimonta del tennista con uomo con più titoli Slam nella storia. A divulgare la notizia di questa speciale sessione di allenamento sono stati proprio i canali social di Wimbledon, che hanno mostrato uno spettacolare punto di cui i due si sono resi protagonisti.

