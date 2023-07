Wimbledon 2023, Alcaraz: “Voglio godermi la semifinale. Tutto questo per me è un sogno”

Carlos Alcaraz ha raggiunto per la prima volta nella sua giovane, ma già estremamente vincente carriera, la semifinale di Wimbledon. Nel quarto di finale tutto facile contro Rune, ed ora semifinale contro il russo Medvedev con in palio la finale del torneo sicuramente più storico dell’intero circuito.

Grazie a puntobreak.com si sono raccolte le parole del numero 1 al Mondo: “Questo è un sogno per me, è un sogno per me poter giocare le semifinali di un torneo come Wimbledon. È una sensazione davvero incredibile in questo momento, quindi voglio solo godermi il momento“.

Sulla partita contro Rune: “C’erano molti nervi, molta tensione, tutto qui. Il primo set è stato molto duro per me, molto nervoso per entrambi, non sono riuscito a controllare molti momenti a mio favore. Holger avrebbe potuto vincere quel primo set, la chiave era cambiare le mie emozioni in tempo. Quell’urlo enorme dopo aver vinto il primo set mi ha aiutato molto a tirare fuori tutti i miei nervi e iniziare a godermi il momento, a godermi la partita. Sorridere è fondamentale per me, come ho detto tante volte, cioè la chiave di tutto”.

Sulla semifinale contro Medvedev: “È un giocatore molto alto, lo conoscete già, sta giocando molto bene sull’erba. È una persona molto completa, è come una piovra, come dice spesso Rublev. Prende tutte le palle, è fantastico, è un atleta incredibile che mescola tutto in campo, fa quasi tutto bene. Sta anche facendo una grande stagione, ho perso contro di lui in questo torneo la prima volta che ci ho giocato, quindi devo imparare da quello. Ci godremo la semifinale, penso di giocare molto bene, con molta fiducia a questo punto. Sarà una grande partita, mi divertirò”.