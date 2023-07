Wimbledon 2023, Rune: “Non mi sentivo bene, non avevo la solita energia”

Holger Rune parla delle sue condizioni fisiche dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz durante i quarti di finale di Wimbledon: “Sono un po’ deluso. Oggi durante la partita non mi sentivo particolarmente bene, ma non volevo deludere i tifosi. Ho fatto del mio meglio date le circostanze, ma penso che avrei potuto giocare in modo migliore. Questa mattina quando mi sono alzato non mi sentivo bene, è normale quando giochi così tanti tornei. In partita ho lasciato che Alcaraz si approfittasse troppo spesso, non va bene, devo essere migliore“. Rune, così come riporta Puntodebreak, ha anche complimentato il rivale: “Credo che Carlos sia fantastico. Abbiamo la stessa età e spero che la nostra rivalità continui, abbiamo tutto ciò che serve per giocare grandi battaglie“.