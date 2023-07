Wimbledon 2023, Alcaraz rassicura: “Fisicamente mi sento benissimo, la mia fiducia è cresciuta”

Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz, alla vigilia del suo debutto nel torneo di Wimbledon 2023, ha rassicurato tutti in merito alle sue condizioni fisiche nel corso della conferenza stampa: “Mi sento benissimo. Ho già fatto un paio di allenamenti qui e mi sento molto bene, con molta energia. Voglio davvero giocare la mia prima partita qui a Wimbledon. Sto lavorando questa settimana per cercare di non sentire il dolore che ho provato nella finale del Queen. Fisicamente, in questo momento, mi sento benissimo. Sono assolutamente pronto per iniziare Wimbledon. La mia fiducia è cresciuta molto. Ora vado a Wimbledon con molta fiducia , pensando che sono in grado di segnare un grande risultato qui. Ovviamente il favorito principale è Djokovic, questo è più che chiaro, ma le mie aspettative sono alte. Penso che potrò fare pressione sul resto dei giocatori, anche Djokovic forse. L’unica cosa che posso dire sono che vengo qui con molta fiducia e mi sento pronto per fare grandi cose qui”.

Ai quarti di finale, in caso di percorso netto, Alcaraz potrebbe ritrovarsi ad affrontare il danese Holger Rune: “C’è ancora molta strada da fare prima di un possibile quarto di finale, ci sono quattro turni prima di quella possibile partita, ma sarebbe fantastico giocare contro Holger. Giochiamo insieme da quando avevamo 12 anni, sarebbe bello vedere nei quarti di finale di un Grande Slam. Giochiamo entrambi ad alto livello, anche se penso che non abbia giocato molto sull’erba. Non so se il Queen’s sia stato il suo secondo torneo sull’erba o qualcosa del genere, quindi Penso che abbia fatto molto bene lì. E’ un grande giocatore, quindi giocarlo sarebbe fantastico, ma non solo qui, ma in qualsiasi torneo”.