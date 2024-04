Vagnozzi guarda alla terra rossa con fiducia: “Sono convinto che Sinner sarà competitivo anche qui”

Dopo la splendida vittoria al Masters 1000 di Miami di Jannik Sinner, il suo allenatore Simone Vagnozzi sta già pensando alla stagione sulla terra rossa. Costretto a rimanere in Italia per un piccolo intervento, il tecnico italiano ha parlato così in un’intervista a Repubblica: “Montecarlo, con i pochi giorni che avremo per adattarci, sarà una delle fasi più delicate che avremo durante l’anno. Ma per Jannik è importante giocare qualche match sulla terra. Prenderà parte a questo Masters 1000 in maniera molto tranquilla, cercando di fare il meglio possibile, ma sapendo anche che è una fase di adattamento. Poi avremo Madrid, Roma e Parigi ma, come tutte le cose, valuteremo di settimana in settimana. Io sono convinto che Jannik sarà molto competitivo anche sulla terra. E, alla fine, era questo l’obiettivo: poter arrivare in fondo in tutti i tornei“.

Vagnozzi ha poi proseguito, elogiando il suo allievo che ormai è un modello per tutti: “È tutto merito suo e dell’esempio che dà. La sua semplicità sa essere contagiosa, si fa voler bene. Si respira una bella aria: il fatto che un ragazzo semplice sia visto da così tanti ragazzi giovani secondo me è bellissimo. Perché non vedono Sinner come un qualcuno di irraggiungibile. Il messaggio che manda ai ragazzi è che se si lavora nella giusta direzione si possono raggiungere i propri sogni“.