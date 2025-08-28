US Open, Sinner travolge anche Popyrin: pericolo scampato, ecco chi affronterà l’altoatesino al terzo turno

Alexei Popyrin ha resistito due set contro Jannik Sinner. Il numero uno del mondo ha vinto contro l’australiano con il punteggio finale di 6-3 6-2 6-2 dopo una gara in cui Popyrin ha avuto buoni spunti contro di lui, soprattutto a metà del secondo set, durante il quale Sinner ha rischiato di subire il break nel momento più delicato.

Nessun altro pericolo per l’italiano, che ha invece concluso l’ultimo e decisivo set salendo in cattedra e concedendo poco o nulla. Sinner si prepara ad affrontare il terzo turno, in cui l’avversario sarà Shapovalov.

Sinner rischia un po’ nel secondo, ma niente di serio: Popyrin battuto in tre set

Il primo set si è chiuso più o meno sul velluto, senza particolari pericoli per l’altoatesino. L’avversario ha faticato a trovare le idee giuste e ha capito la chiave vincente soltanto al termine, sfruttando quest’aspetto per incominciare il secondo nel migliore dei modi.

Popyrin è uscito dal guscio nel secondo set, e ha combattuto soprattutto sul 3-2 per l’italiano, andando a caccia della palla break per provare a mettere pressione e a strappare il servizio. Sinner è stato bravo ad annullarne tre per poi prendere di nuovo le redini del set e dominarlo, strappando il definitivo 6-2.

Un Popyrin più falloso e meno lucido ha però cercato la giocata nell’ultimo set vedendosi con le spalle al muro. Sinner ha resistito punto su punto e ha poi trovato un dominio senza freni.

Dopo due ore, l’italiano ha dunque staccato il pass per il terzo turno dell’US Open, di cui è campione in carica. Sinner affronterà Shapovalov, uscito vincitore nel match contro Royer.