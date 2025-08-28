Eurobasket, l’Italia ci prova, ma esordisce con una sconfitta contro la Grecia: la prossima avversaria e quando giocherà

Esordio amaro per gli Azzurri dell’Italbasket: a vincere la prima partita dell’Europeo è infatti la Grecia. Un debutto nella competizione già molto difficile sulla carta e che si è confermato tale anche sul campo. L’Italia guidata da Gianmarco Pozzecco aveva già avuto modo di misurarsi in amichevole contro la Grecia, ma una gara ufficiale ha un sapore diverso.

I pronostici sono stati rispettati, in quanto proprio quest’ultima corazzata è tra le favorite per salire sul podio. Per gli Azzurri sarà importante qualificarsi tra le prime quattro del Gruppo C per poter tenere vivo il “sogno ottavi”.

Troppa Grecia per gli Azzurri: l’esordio all’Europeo dell’Italbasket è una sconfitta

L’Italia del basket comincia il suo Europeo con una sconfitta. La squadra di Gianmarco Pozzecco sapeva di avere di fronte una squadra di caratura altissima: la Grecia ha trovato il vantaggio nel primo quarto e l’ha mantenuto fino al termine della partita.

A scapito della sconfitta, però, l’Italia ha tenuto testa all’avversaria, lo dimostrano i punteggi dei parziali: 22-12 per la Grecia il primo quarto, con un recupero considerevole degli Azzurri nel secondo, accorciando a solo quattro lunghezze di distanza – 36-32 per la Grecia. Nel terzo quarto quest’ultima ha rosicchiato di nuovo dei punti, andando sul 56-45.

L’ultima frazione è stata combattuta, l’Italia è stata brava a recuperare qualche punto e ha messo in difficoltà l’avversaria, ma non c’è stato niente da fare: la Grecia ha chiuso la partita sul 75-66.

L’Italia deve puntare ai primi quattro posti del Gruppo C per poter sognare gli ottavi di finale. Gli Azzurri dovranno concentrarsi sulle gare contro Spagna, Georgia, Bosnia-Erzegovina e Cipro e lasciarsi alle spalle questa sconfitta che, se vista con il bicchiere mezzo pieno, dimostra che i margini per fare bene nel torneo ci sono.

Il prossimo incontro sarà sabato contro la Georgia a partire dalle ore 14, un’ottima occasione per riscattarsi e per trovare una meritata vittoria.