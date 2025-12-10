La Juventus pensa al calciomercato: Damien Comolli mette nel mirino l’esperto esterno della Serie A, è in scadenza di contratto.

La Juventus osserva con grande attenzione la prossima finestra di calciomercato, consapevole delle opportunità che potrebbero arrivare dalla Serie A. Damien Comolli, oggi punto di riferimento dell’area sportiva bianconera, sta monitorando diverse situazioni e una, in particolare, si sta rivelando interessante: un esperto esterno del campionato italiano che potrebbe liberarsi a parametro zero.

Nuovo nome sul taccuino di Comolli: pronto il colpo a costo zero

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe inserito nel proprio taccuino Adam Marusic, esterno destro classe 1992 della nazionale montenegrina e della Lazio. Il giocatore è in scadenza a giugno e, viste le difficoltà nel trovare un accordo per il rinnovo, l’ipotesi di un addio a costo zero appare concreta.

Marusic avrebbe chiesto un contratto biennale con cifre più alte rispetto a quelle percepite attualmente alla Lazio. Proprio per questo le trattative per il prolungamento restano bloccate. Sull’esterno non c’è solo la Juventus: anche il Napoli avrebbe già sondato il terreno con l’entourage del calciatore, così come il Besiktas.