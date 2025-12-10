Lando Norris manda un messaggio da pelle d’oca a Max Verstappen: il nuovo campione di Formula 1 esalta l’olandese della Red Bull.

Lando Norris, neo-campione del mondo, ha scelto un gesto di grande rispetto sportivo nei confronti di Max Verstappen. Dopo l’ultimo Gran Premio ad Abu Dhabi, il pilota McLaren ha dichiarato che questa stagione parla più del campione della Red Bull che di lui. Un omaggio al pilota olandese, capace di recuperare più di cento punti e di tornare a contendere il titolo fino alla fine.

Norris esalta Verstappen: messaggio da brividi

Lando Norris ha approfittato della sua intervista a Sky UK per rendere onore alla grande stagione di Max Verstappen: “L’anno scorso sono rimasto deluso dal fatto di essere arrivato secondo. Tutti i piloti vogliono vincere, e per questo anche dopo Zandvoort non mi sono mai rassegnato. Di certo non ero così speranzoso che ci fosse ancora una possibilità, ma penso che se quest’anno ha dimostrato qualcosa, non ha riguardato tanto me.

Norris ha poi aggiunto: “È stato incredibile vedere Max recuperare 100 punti e arrivare dove è arrivato alla fine. Non aveva neanche bisogno di rispetto, lo aveva già perché è un pluricampione del mondo che ha ottenuto tutto quello che si può ottenere e probabilmente anche di più. Aver recuperato quel gap, però, gli dà ancora più credito”.