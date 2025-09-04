Sinner senza limiti: in due pre supera Musetti nel Derby italiano e vola in semifinale agli US Open. Augier-Aliassime il prossimo avversario

Sull’Arthur Ashe Stadium la gara più attesa degli US Open, almeno per i colori italiani fin qui. Il numero uno al mondo Jannik Sinner ha sfidato Musetti nel derby a tinte azzurre. Una gara attesa ma terminata, di fatto dopo appena due ore. Non c’è stata storia, troppo il divario tecnico tra i due tennisti.

E così Jannik ha conquistato agevolmente la semifinale dove sfiderà il canadese Felix Auger-Aliassime nel match in programma nella notte tra venerdì e sabato all’1. Tutto agevole per Jannik che ha vinto con il punteggio di 6-1, 6-4, 6-2. Un tennis di pregevole fattura quello esibito da Sinner, tirato a lucido ed in grande forma.

Non si può dire altrettanto di Musetti, contratto nel primo set dove ha pagato dazio anche nel servizio. Decisamente meglio nel secondo set il carrarino che ha giocato quasi alla pari con l’amico-rivale fino al passaggio a vuoto nel nono game, in cui è arrivato anche un doppio fallo.

Ad inizio terzo set break in favore di Sinner ma Musetti ha occasione di rientrare in partita; eppure l’altoatesino a tratti è davvero ingiocabile e sono sei le palle break cancellate nel parziale. Sinner diventa così il secondo più giovane di sempre a raggiungere le semifinali in tutti gli Slam nella stessa stagione dietro a Rafa Nadal. Ad attenderlo venerdì ci sarà Felix Auger-Aliassime.