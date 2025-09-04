L’Italbasket e gli Azzurri di Hockey sul prato catalizzeranno l’attenzione della giornata di oggi. Ma non mancano il ciclismo con la Vuelta ed il calcio con le qualificazioni ai Mondiali

E’ il grande giorno dell’Italbasket di Gianmarco Pozzecco. Gli Azzurri hanno incantato tutti fin qui e sono in corsa per il primo posto nel Girone C di Euro 25 dopo l’inaspettata vittoria sulla Spagna. Nell’ultima giornata Bosnia-Georgia, poi Italia-Cipro e Spagna-Grecia. Per il primo posto l’Italia dovrà battere i ciprioti e sperare gli spagnoli superino i greci.

Se il pomeriggio sarà quindi catalizzato dall’Italia del Basket, alle 1 un’altra selezione azzurra scenderà in campo per un qualcosa di più importante: agli Europei di Hockey su pista in corso di svolgimento, gli Azzurri si giocano l’accesso alle semifinali nella sfida contro la Svizzera.

La giornata sarà anche caratterizzata dalla nuova tappa della Vuelta di Spagna: ieri è stata neutralizzata per la protesta anti-Israele a Bilbao. Vedremo come proseguirà la corsa a tappe. Per i calciofili, invece, inizieranno le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Sport in tv oggi: il programma completo

12.00 Hockey su pista, Europei: quarti di finale, Italia-Svizzera – World Skate Europe TV

12.00 Volley femminile, Mondiali: Brasile-Francia – VBTV, DAZN

13.15 Ciclismo, Giro della Lunigiana: 1a tappa, Genova-Chiavari (92.4 km) – Nessuna diretta tv / streaming

14.00 Ciclismo, Vuelta a España: 12ma tappa, Laredo – Los Corrales De Buelna (144.9 km) – 14.45 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN

14.00 Basket, Europei: Bosnia-Georgia – DAZN, Courtside 1891 FIBA

14.00 Basket, Europei: Francia-Islanda – DAZN, Courtside 1891 FIBA

15.30 Volley femminile, Mondiali: USA-Turchia – VBTV, DAZN

16.00 Hockey su pista, Europei: quarti di finale, Francia-Germania – World Skate Europe TV

16.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Kazakistan-Galles – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

17.00 Basket, Europei: Israele-Slovenia – DAZN, Courtside 1891 FIBA

17.15 Basket, Europei: Italia-Cipro – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, Rai Play, DAZN, Courtside 1891 FIBA

18.00 Tennis, US Open (3° match dalle 18.00 non prima delle 22.00 semifinali doppio maschile, dall’1.00 semifinali singolare femminile) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 19.15), SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Georgia-Turchia – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Lituania-Malta – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

19.00 Hockey su pista, Europei: quarti di finale, Spagna-Austria – World Skate Europe TV

20.30 Basket, Europei: Polonia-Belgio – DAZN, Courtside 1891 FIBA

20.30 Basket, Europei: Spagna-Grecia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN, Courtside 1891 FIBA

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Olanda-Polonia – Cielo, Sky Sport Arena, cielotv.it/streaming, Sky Go, NOW, a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Slovacchia-Germania – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Bulgaria-Spagna – a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Liechtenstein-Belgio – a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Lussemburgo-Irlanda del Nord – a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW

22.45 Hockey su pista, Europei: quarti di finale, Portogallo-Andorra – World Skate Europe TV