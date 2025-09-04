Sport in tv giovedì 4 settembre: in campo l’Italbasket, quarti di finale di Hockey su pista
L’Italbasket e gli Azzurri di Hockey sul prato catalizzeranno l’attenzione della giornata di oggi. Ma non mancano il ciclismo con la Vuelta ed il calcio con le qualificazioni ai Mondiali
E’ il grande giorno dell’Italbasket di Gianmarco Pozzecco. Gli Azzurri hanno incantato tutti fin qui e sono in corsa per il primo posto nel Girone C di Euro 25 dopo l’inaspettata vittoria sulla Spagna. Nell’ultima giornata Bosnia-Georgia, poi Italia-Cipro e Spagna-Grecia. Per il primo posto l’Italia dovrà battere i ciprioti e sperare gli spagnoli superino i greci.
Se il pomeriggio sarà quindi catalizzato dall’Italia del Basket, alle 1 un’altra selezione azzurra scenderà in campo per un qualcosa di più importante: agli Europei di Hockey su pista in corso di svolgimento, gli Azzurri si giocano l’accesso alle semifinali nella sfida contro la Svizzera.
La giornata sarà anche caratterizzata dalla nuova tappa della Vuelta di Spagna: ieri è stata neutralizzata per la protesta anti-Israele a Bilbao. Vedremo come proseguirà la corsa a tappe. Per i calciofili, invece, inizieranno le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali.
Sport in tv oggi: il programma completo
12.00 Hockey su pista, Europei: quarti di finale, Italia-Svizzera – World Skate Europe TV
12.00 Volley femminile, Mondiali: Brasile-Francia – VBTV, DAZN
13.15 Ciclismo, Giro della Lunigiana: 1a tappa, Genova-Chiavari (92.4 km) – Nessuna diretta tv / streaming
14.00 Ciclismo, Vuelta a España: 12ma tappa, Laredo – Los Corrales De Buelna (144.9 km) – 14.45 Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN
14.00 Basket, Europei: Bosnia-Georgia – DAZN, Courtside 1891 FIBA
14.00 Basket, Europei: Francia-Islanda – DAZN, Courtside 1891 FIBA
15.30 Volley femminile, Mondiali: USA-Turchia – VBTV, DAZN
16.00 Hockey su pista, Europei: quarti di finale, Francia-Germania – World Skate Europe TV
16.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Kazakistan-Galles – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
17.00 Basket, Europei: Israele-Slovenia – DAZN, Courtside 1891 FIBA
17.15 Basket, Europei: Italia-Cipro – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, Rai Play, DAZN, Courtside 1891 FIBA
18.00 Tennis, US Open (3° match dalle 18.00 non prima delle 22.00 semifinali doppio maschile, dall’1.00 semifinali singolare femminile) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (dalle 19.15), SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Georgia-Turchia – Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
18.00 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Lituania-Malta – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW
19.00 Hockey su pista, Europei: quarti di finale, Spagna-Austria – World Skate Europe TV
20.30 Basket, Europei: Polonia-Belgio – DAZN, Courtside 1891 FIBA
20.30 Basket, Europei: Spagna-Grecia – Sky Sport Basket, Sky Go, NOW, DAZN, Courtside 1891 FIBA
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Olanda-Polonia – Cielo, Sky Sport Arena, cielotv.it/streaming, Sky Go, NOW, a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Slovacchia-Germania – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Bulgaria-Spagna – a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Liechtenstein-Belgio – a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
20.45 Calcio, Qualificazioni Mondiali: Lussemburgo-Irlanda del Nord – a rotazione con gli altri match Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW
22.45 Hockey su pista, Europei: quarti di finale, Portogallo-Andorra – World Skate Europe TV