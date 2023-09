US Open Junior 2023, Cinà sconfitto in semifinale da Fonseca: sfuma il sogno del 16enne azzurro

Due sospensioni (la prima per il forte caldo, la seconda per la pioggia) intervallano la semifinale degli US Open Junior che ha visto uscire sconfitto il nostro Federico Cinà, battuto 6-4 3-6 6-4 dal 17enne brasiliano Joao Fonseca, settima testa di serie. L’azzurro aveva strappato il servizio, portandosi sul 2-0 in apertura, ma ha subito l’immediato controbreak, prima di cedere nuovamente la battuta nel settimo gioco. Nel secondo periodo, all’ottavo game, stavolta è Cinà a piazzare il break di vantaggio che gli consente di chiudere sul 6-3. Il terzo set è una battaglia di nervi, che vede il 16enne palermitano cancellare sette palle break. All’ottava chance però Fonseca chiude 6-4 e nega la possibilità di vedere il terzo azzurrino in finale a New York dopo Andrea Gaudenzi e Lorenzo Musetti. Nel complesso sono cinque le ore di stop prima per il caldo, poi per la pioggia. Alla fine, dopo otto ore di tensione, è il brasiliano a sorridere e a godersi il pass per la finalissima.