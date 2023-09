US Open 2023, Djokovic e l’esultanza di Shelton. Lo statunitense: “Imitazione una forma di adulazione”

Per la decima volta in carriera Novak Djokovic conquista la finale degli US Open, dopo aver superato 6-3 6-2 7-6 in due ore e 41 minuti Ben Shelton. E alla fine sfoggia anche un’esultanza particolare, quella della telefonata, la stessa che Shelton aveva mostrato nei quarti di finale contro il connazionale Frances Tiafoe. Una possibile provocazione, che a molti appassionati non è piaciuta. Shelton nella conferenza post gara ha tagliato corto: “Non l’ho visto se non dopo la partita. Non mi piace quando sono sui social e vedo la gente che mi dice come posso o non posso festeggiare. Se vinci la partita meriti di fare quello che vuoi. Da bambino ho sempre imparato che l’imitazione è la forma più sincera di adulazione”.

