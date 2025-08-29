Calcio femminile: la Roma a un passo dalla Women’s Champions League, l’Inter prova a conquistarsi l’Europa Cup

Tutto pronto per le due italiane chiamate a concludere il minigirone del turno preliminare di Women’s Champions League. La Roma e l’Inter saranno impegnate nella giornata di domani a difendere i propri colori e ad andare a caccia di un posto in Europa.

La Roma si gioca un posto ai gironi di Champions League grazie a una vittoria contro l’Aktobe che ha assicurato un primo passo verso la vittoria del girone e, di conseguenza, di un posto nell’Europa che conta.

Dopo la sconfitta contro il Brann, l’Inter deve puntare all’Europa Cup, il corrispettivo al femminile dell’Europa League. Le nerazzurre devono lasciarsi alle spalle la malinconia derivante dall’eliminazione e fare di necessità virtù.

La Roma di mister Rossettini vuole la Champions: si deve battere lo Sparta Praga

Mister Luca Rossettini ha presentato una formazione inedita contro l’Aktobe, ma la vittoria delle sue Lupe non è mai stata in discussione. Il 2 a 0 della Roma è valso il passaggio della prima delle due partite del minigirone. Per puntare alla Champions League, le giallorosse dovranno necessariamente vincere anche contro lo Sparta Praga, diversamente per loro si aprirà lo scenario dell’Europa Cup.

Il gol di Pandini e quello di Galli hanno deciso la partita nel giro di due minuti, chiudendo la prima frazione nel 2 a 0 finale. Lo Sparta Praga è un’avversaria di tutt’altra pasta rispetto all’Aktobe: le kazake erano infatti una squadra che sulla carta partiva da sfavorita, e la Roma avrebbe anche potuto dilagare.

Il mancato cinismo sottoporta ha messo a segno soltanto due reti, ma la squadra c’è ed è pronta a dare filo da torcere alle padrone di casa. che vogliono invece coronare il sogno di conquistarsi i gironi giocando in casa, tra le mura amiche. Servirà una partita perfetta da parte della Roma contro lo Sparta Praga per non mettere in discussione la qualificazione.

Inter delusa, ma a caccia di rivalsa: contro il Valur per l’Europa Cup

L’Inter di mister Piovani si è arresa al Brann. Troppo forte – e molto più esperta – la squadra norvegese, che la Champions la conosce molto bene e sa gestire meglio i momenti chiave. Nonostante la partenza sprint delle nerazzurre, il Brann ha rimontato e chiuso sul risultato finale di 2 a 1 che ha aperto le porte della finale del girone alle norvegesi.

C’è in palio l’Europa Cup: se l’Inter vincerà contro le finlandesi del Valur potrà prendere parte alla nuovissima competizione al femminile. Le nerazzurre, in caso di vittoria e di passaggio in Europa Cup, avrebbero modo di disputare un ottimo cammino.