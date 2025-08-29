Poche sorprese nella sessione serale (notturna per noi europei) degli US Open: successi per Auger-Aliassime e Gauff

Il tennis non si ferma mai, a maggior ragione per noi europei quando si gioca negli Stati Uniti d’America. Gli US Open infatti coprono gran parte delle nostre giornate, tra i match che iniziano alle 17:00 e quelli che terminano addirittura alle 7:30 del mattino successivo.

A proposito, questa notte si sono giocati sei incontri maschili e quattro femminili che hanno visto eliminazioni importanti come quella di Tsitsipas. Il greco, sempre più in crisi di risultati e di continuità, ha perso al quinto set dopo quattro ora e mezza di battaglia contro Altmaier: avanti di due set a uno, l’ellenico si è fatto recuperare.

US Open, vincono Gauff e Anisimova nel femminile

Oltre alla sfida vinta dal tedesco contro il greco, come abbiamo anticipato, si sono giocate altre cinque gare dalla mezzanotte in poi come ad esempio Bublik-Schoolkate con la vittoria netta per il kazako con un triplo 6-3. Stesso esito e punteggio molto simile per Zverev che ha superato Feranley per 6-4 6-4 6-4.

Si affida ai tiebreak Auger-Aliassime che vince contro Safiulin per 6-1 7-6(4) 7-6(5) mentre Alex De Minaur chiude abbastanza rapidamente la pratica Mochiuzki (6-2 6-4 6-2 in due ore). A chiudere i match ATP ci hanno pensato Tommy Paul e Nuno Borges con l’americano che ha avuto più difficoltà del previsto, salvo poi trionfare al quinto per 7-6(8) 6-3 5-7 5-7 7-5, rimonta solo sfiorata per il lusitano.

Per ciò che riguarda il circuito WTA, vittoria importante per la rumena Cristian che ha rimontato 4-6 6-2 6-2 la statunitense Krueger. Vince l’australiana Kasatkina il suo match con Rakhimova per 6-2 4-6 7-5 in favore della testa di serie numero 15. Le gioie delle padrone di casa arrivano alla fine con i successi di Gauff e Anisimova rispettivamente contro Vekic e Joint, entrambe in due set.