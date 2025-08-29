Sport in TV oggi, tra gli altri Jasmine Paolini impegnata agli US Open: il programma completo di venerdì 29 agosto

Ultima settimana di agosto, tanti gli eventi da seguire: questo il ritratto della programmazione di oggi giovedì 29 agosto. Azzurre e Azzurri direttamente coinvolti con la maglia della nazionale nel Volley femminile, guidate da Julio Velasco, e nel tennis agli US Open, dove il tricolore sta continuando a far parlare di sé.

Tantissime le competizioni di caratura internazionale: oltre all’Europeo di basket spiccano i Mondiali di badminton e la FIPAV Cup di pallavolo. Particolare attenzione al fronte statunitense del tennis, con Darderi impegnato contro Alcaraz, Paolini con Vondrousova e il doppio azzurro Vavassori/Bolelli con Martinez/Munar. Menzione d’onore agli anticipi di Serie A in serata, con un match si preannuncia interessante tra Bologna e Como.

Mattina

09.30 Badminton: quinta giornata dei Mondiali 2025, diretta in streaming sul canale Youtube BWF TV.

09.45 Equitazione: terza giornata degli Europei di Dressage, in streaming su FEI TV.

12.17 Ciclismo: settima tappa della Vuelta de España 2025, diretta streaming a partire dalle 11.40 su Discovery+ e DAZN.

12.30 Formula 1: prove libere 1 del GP Olanda in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

12.00 Volley femminile, Mondiali 2025: Paesi Bassi vs Serbia, in diretta streaming su DAZN e su VBTV.

12.10 Canoa kayak, prima giornata della Coppa del Mondo a Lubiana 2025. Diretta streaming sul canale Youtube di Planet Canoe.

12.30 Basket, Europei 2025: Germania vs Svezia in streaming su DAZN.

Pomeriggio

13.00 Calcio: Sorteggio Europa League/Conference, diretta tv su Sky Sport 24 (200); in streaming su SkyGo, NOW e su UEFA TV.

13.00 Rally: Mondiale 2025, seconda giornata in Paraguay. Diretta streaming su DAZN e su Rally.Tv.

13.45 Basket, Europei 2025: Cechia vs Turchia, diretta streaming su DAZN.

14.00 Pentathlon, Mondiali: semifinale A donne in diretta streaming sul canale Youtube UIPM – World Pentathlon.

14.00 Volley: Italia impegnata contro Cuba per i Mondiali U21, diretta streaming su VTBV e canale YouTube di Volleyball World.

15.30 Volley femminile, Mondiali 2025: Giappone vs Thailandia, in diretta streaming su DAZN e su VBTV.

15.15 Ciclismo, sesta tappa del Tour de l’Avenir: diretta streaming dalle 15.00 su Discovery+.

15.30 Mondiali Cadetti di Judo: seconda giornata (Final Block) in streaming su Judo Tv.

15.30 Basket: Europei 2025, Montenegro vs Lituania. Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Formula 1, GP Olanda: prove libere 2 in Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Tennis, US Open, terzo turno uomini. Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Il match Alcaraz vs Darderi sarà il primo a cominciare e da programma inizierà alle 17:30 ora italiana.

17.00 Tennis, US Open 2025, terzo turno donne. Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

Paolini sarà impegnata contro Vondrousova nel secondo match da programmazione, non prima delle 19 ora italiana.

17.00 Tennis, US Open 2025, primo turno doppio uomini. Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Max (206), Sky Sport Mix (211), Sky Sport 252, Sky Sport 253; SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e SuperTennix.

I nostri Bolelli e Vavassori sfideranno Martinez Munar nel terzo match, inizio programma alle 17 ora italiana.

17.00 Basket, Europei 2025: Lettonia vs Estonia. Diretta streaming su DAZN.

17.00 Volley, FIPAV Cup 2025: Germania vs Olanda in streaming su Discovery+ e su Youtube sul Canale FIPAV.

17.30 Mondiali di Pentathlon, semifinale B donne. Diretta streaming sul canale Youtube UIPM – World Pentathlon.

17.45 Mountain Bike, World Series 2025: xcc elite donne. Diretta streaming su Discovery+ e su DAZN.

18.30 Calcio, Serie A: primo anticipo della seconda giornata tra Cremonese vs Sassuolo. Diretta streaming su DAZN.

18.30 Mountain Bike, World Series 2025: xcc elite uomini. Diretta streaming su Discovery+ e su DAZN.

Sera

19.30 Basket, Europei 2025: Gran Bretagna vs Finlandia. Diretta tv su Sky Sport Basket (205); diretta streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

19.30 Calcio, laLiga: Elche vs Levante. Diretta streaming su DAZN.

20.15 Basket, Europei 2025: Serbia vs Portogallo. Diretta streaming su DAZN.

20.30 Volley, FIPAV Cup 2025: Italia impegnata contro la Turchia. Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su Discovery+.

20.30 Calcio, Serie B: Reggiana vs Empoli. Diretta streaming su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Amburgo vs St. Pauli. Diretta tv su Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Lecce vs Milan. Secondo anticipo in diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

21.30 Calcio, laLiga: Valencia vs Getafe, diretta streaming su DAZN.