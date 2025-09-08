Sport in tv lunedì 8 settembre: Gattuso alla seconda partita alla guida dell’Italia
Dopo la ricca giornata di domenica, anche per lunedì 8 settembre non manca lo sport in tv. Focus sul secondo match dell’Italia di Gattuso.
Termina lo US Open 2025, con la vittoria di Carlos Alcaraz ai danni di Jannik Sinner, e giorno di riposo, invece, per la Vuelta a Espana, con Jonas Vingegaard che proverà a difendere la sua maglia rossa nell’ultima settimana.
Nonostante queste due ‘defezioni’, non mancano gli appuntamenti giornalieri di sport. Tanti eventi, anche con l’Italia protagonista, in particolar modo stasera con la sfida di Qualificazioni europee ai Mondiali 2026. Di seguito la lista dello sport in tv odierno.
Sport in tv lunedì 8 settembre 2025, Israele-Italia ma non solo: tutti gli eventi
Oltre Israele-Italia, ci sarà anche spazio per gli europei di Softball (Italia-Spagna), ma anche il tennis con i WTA di Guadalajar e San Paolo. Di seguito tutti gli eventi sportivi odierni.
13:00 Softball, Europei: Italia-Spagna – Diretta streaming su baseballeurope.tv (per gli abbonati)
17:00 Vela, The Ocean Race Europe – 5a tappa Genova-Boka Bay – Diretta streaming su discovery+
18:00 Tennis, WTA 250 San Paolo, Brasile – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport, streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis
20:00 Tennis, WTA 500 Guadalajara, Messico – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport, streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis
20:30 Hockey su pista, Italia-Portogallo, Europei femminili – Diretta streaming su World Skate Europe Tv
20:30 Italian Baseball Series, Gara 3 San Marino-Parma – Diretta tv su RaiSport e streaming su RaiPlay
20:45 Calcio, Israele-Italia, Qualificazioni Mondiali 2026 – Diretta tv su Rai1 e streaming su RaiPlay
20:45 Calcio, Croazia-Montenegro, Qualificazioni Mondiali 2026 – Diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su SkyGo e Now
2:15 NFL – Chicago Bears-Minnesota Vikings – Diretta streaming su DAZN