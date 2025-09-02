Carlos Alcaraz spazza via Jiri Lehecka ai quarti di finale degli US Open e avanza in semifinale: chi affronterà.

Non c’è storia contro Carlos Alcaraz neanche per Jiri Lehecka. Il tennista spagnolo elimina il ceco ai quarti di finale dello US Open battendolo in tre set (6-4, 6-2, 6-4). Ancora una volta, il numero due al mondo vince un incontro dello Slam newyorkese senza perdere alcun set. L’ultimo set perso risale ai quarti di finale del Masters 1000 di Cincinnati giocato il 15 agosto contro Rublev (6-3, 4-6, 7-5).

Come detto, questa senza non c’è stata minimamente storia. Il match per Lehecka si è messo subito in salita, perdendo il primo game dell’incontro in cui aveva il servizio. Nel primo set, Alcaraz ha avuto un’altra opportunità di break – non concretizzata – al terzo game. Stesso leitmotiv nel secondo set. Il ceco perde subito il servizio e il set si mette in ripidissima salita. Lo spagnolo ha avuto l’opportunità di breakare anche al quinto game, non sfruttandola, e al settimo, che invece sfrutta e si guadagna l’opportunità di servire per il set. Il terzo set rimane combattuto fino al settimo game, quando Alcaraz sale di giri e ha la prima opportunità – non sfruttata – di strappare l’incontro all’avversario. Opportunità che gli ricapita al nono game, con cui si porta sul 5-4 che gli ha permesso poi di servire per l’incontro.

Alcaraz batte Lehecka e avanza in semifinale: chi sfiderà

Senza patemi d’animo Alcaraz avanza alle semifinali dello US Open. Sinner dovrà rispondergli nella notte italiana tra mercoledì e giovedì quando alle 3 andrà in scena il derby con Musetti.

Lo spagnolo è il primo semifinalista del torneo e conoscerà l’avversario tra qualche ora, quando alle 2:10 italiane si sfideranno Djokovic e Fritz. Per chi affronterà il n.2 al mondo, sarà un’impresa riuscire a strappargli quantomeno un set.