Terza giornata della League Phase: martedì Union Saint-Gilloise-Inter e PSV-Napoli, mercoledì Atalanta-Slavia Praga. Real Madrid-Juve solo su Prime Video.

Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026.

Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, la terza giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani alle 21 in campo Union Saint-Gilloise-Inter (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e PSV Eindhoven-Napoli (Sky Sport Calcio e Sky Sport 253). Mercoledì alle 21, appuntamento alla New Balance Arena di Bergamo con la sfida tra Atalanta e Slavia Praga (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K). Alla stessa ora anche Real Madrid-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.

Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.

STUDI – Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam; mercoledì ancora Capello con Alessandro Costacurta, Michele Padovano, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE: LA TERZA GIORNATA DELLA LEAGUE PHASE SU SKY E NOW

MARTEDÌ 21 OTTOBRE

Alle 18.45

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

BARCELLONA-OLYMPIACOS

Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Luca Mastrorilli

KAIRAT ALMATY-PAFOS

Sky Sport Arena, Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Riccardo Morelli, Diretta Gol Elia Faggion

Alle 21

DIRETTA GOL

Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

UNION SAINT-GILLOISE-INTER

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi

Diretta Gol Riccardo Gentile

PSV EINDHOVEN-NAPOLI

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo, inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Dario Massara

ARSENAL-ATLETICO MADRID

Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Paolo Ciarravano

VILLARREAL-MANCHESTER CITY

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Antonio Nucera

BAYER LEVERKUSEN-PSG

Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Daniele Barone

NEWCASTLE-BENFICA

Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Federico Botti

COPENAGHEN-BORUSSIA DORTMUND

Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Paolo Redi

STUDI

Dalle 18

Champions League Show – con Sara Benci e Paolo Condò

Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party

Champions League Show – con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam

All’1

Goleador Europe – con Martina Quaranta

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE

Alle 18.45

DIRETTA GOL

Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

GALATASARAY-BODOE GLIMT

Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Alessandro Sugoni

ATHLETIC BILBAO-QARABAG

Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Antonio Nucera

Alle 21

DIRETTA GOL

Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

ATALANTA-SLAVIA PRAGA

Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello, Diretta Gol Riccardo Gentile

EINTRACHT FRANCOFORTE-LIVERPOOL

Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW

Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Federico Botti

CHELSEA-AJAX

Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW

Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Aldo Serena, inviati Filippo Benincampi, Diretta Gol Federico Zanon

BAYERN MONACO-CLUB BRUGGE

Sky Sport 255 e in streaming su NOW

Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Manuel Favia

MONACO-TOTTENHAM

Sky Sport 256 e in streaming su NOW

Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Nicolò Ramella

SPORTING LISBONA-OLYMPIQUE MARSIGLIA

Sky Sport 257 e in streaming su NOW

Telecronaca Luca Mastrorilli, Diretta Gol Giovanni Poggi

STUDI

Dalle 18

Champions League Show – con Sara Benci e Alessandro Costacurta

Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party

Champions League Show – con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Michele Padovano, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero (in collegamento da Madrid)

All’1

Goleador Europe – con Martina Quaranta