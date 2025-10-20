Champions League su Sky e NOW: Inter, Napoli e Atalanta a caccia di punti
Terza giornata della League Phase: martedì Union Saint-Gilloise-Inter e PSV-Napoli, mercoledì Atalanta-Slavia Praga. Real Madrid-Juve solo su Prime Video.
Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League, tutta da vivere su Sky e in streaming su NOW con 185 partite su 203 in esclusiva fino alla finale di Budapest del 30 maggio 2026.
Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre, la terza giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport con 17 partite da seguire anche in contemporanea grazie a Diretta Gol. Domani alle 21 in campo Union Saint-Gilloise-Inter (Sky Sport Uno e Sky Sport 252) e PSV Eindhoven-Napoli (Sky Sport Calcio e Sky Sport 253). Mercoledì alle 21, appuntamento alla New Balance Arena di Bergamo con la sfida tra Atalanta e Slavia Praga (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K). Alla stessa ora anche Real Madrid-Juventus: i clienti Sky abbonati al servizio Amazon Prime potranno vedere il match in modo semplice e diretto attraverso l’app Prime Video disponibile su Sky Q, Sky Stream e Sky Glass.
Tutti i 203 match saranno poi disponibili integralmente su Sky Business, grazie all’accordo siglato con Amazon Prime Video: nei bar e negli hotel sarà così possibile vedere anche il miglior match del mercoledì.
STUDI – Ampio spazio all’approfondimento pre e postpartita con Champions League Show, con la conduzione di Sara Benci, per lo studio delle 18, e di Mario Giunta per i pre e i postpartita serali. In studio, insieme a Paolo Condò, i talent di Sky Sport: martedì Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam; mercoledì ancora Capello con Alessandro Costacurta, Michele Padovano, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero in collegamento da Madrid. Gli stessi ospiti si ritroveranno in After Party, mentre chiude la serata Goleador Europe, con Martina Quaranta.
UEFA CHAMPIONS LEAGUE: LA TERZA GIORNATA DELLA LEAGUE PHASE SU SKY E NOW
MARTEDÌ 21 OTTOBRE
Alle 18.45
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
BARCELLONA-OLYMPIACOS
Sky Sport Uno, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca Federico Zanon, Diretta Gol Luca Mastrorilli
KAIRAT ALMATY-PAFOS
Sky Sport Arena, Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca Riccardo Morelli, Diretta Gol Elia Faggion
Alle 21
DIRETTA GOL
Sky Sport Arena, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
UNION SAINT-GILLOISE-INTER
Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, inviati Andrea Paventi e Matteo Barzaghi
Diretta Gol Riccardo Gentile
PSV EINDHOVEN-NAPOLI
Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca Federico Zancan, commento Riccardo Montolivo, inviati Massimo Ugolini e Gianluca Di Marzio, Diretta Gol Dario Massara
ARSENAL-ATLETICO MADRID
Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca Massimo Marianella, inviato Filippo Benincampi, Diretta Gol Paolo Ciarravano
VILLARREAL-MANCHESTER CITY
Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Antonio Nucera
BAYER LEVERKUSEN-PSG
Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Daniele Barone
NEWCASTLE-BENFICA
Sky Sport 257 e in streaming su NOW
Telecronaca Alessandro Sugoni, Diretta Gol Federico Botti
COPENAGHEN-BORUSSIA DORTMUND
Sky Sport 258 e in streaming su NOW
Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Paolo Redi
STUDI
Dalle 18
Champions League Show – con Sara Benci e Paolo Condò
Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party
Champions League Show – con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Zvonimir Boban, Goran Pandev e Faouzi Ghoulam
All’1
Goleador Europe – con Martina Quaranta
MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE
Alle 18.45
DIRETTA GOL
Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
GALATASARAY-BODOE GLIMT
Sky Sport Calcio, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca Andrea Voria, Diretta Gol Alessandro Sugoni
ATHLETIC BILBAO-QARABAG
Sky Sport Arena, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca Nicola Roggero, Diretta Gol Antonio Nucera
Alle 21
DIRETTA GOL
Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW
ATALANTA-SLAVIA PRAGA
Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW
Telecronaca Fabio Caressa, commento Beppe Bergomi, inviati Massimiliano Nebuloni e Marina Presello, Diretta Gol Riccardo Gentile
EINTRACHT FRANCOFORTE-LIVERPOOL
Sky Sport Arena, Sky Sport 253 e in streaming su NOW
Telecronaca Dario Massara, Diretta Gol Federico Botti
CHELSEA-AJAX
Sky Sport Max, Sky Sport 254 e in streaming su NOW
Telecronaca Paolo Ciarravano, commento Aldo Serena, inviati Filippo Benincampi, Diretta Gol Federico Zanon
BAYERN MONACO-CLUB BRUGGE
Sky Sport 255 e in streaming su NOW
Telecronaca Pietro Nicolodi, Diretta Gol Manuel Favia
MONACO-TOTTENHAM
Sky Sport 256 e in streaming su NOW
Telecronaca Christian Giordano, Diretta Gol Nicolò Ramella
SPORTING LISBONA-OLYMPIQUE MARSIGLIA
Sky Sport 257 e in streaming su NOW
Telecronaca Luca Mastrorilli, Diretta Gol Giovanni Poggi
STUDI
Dalle 18
Champions League Show – con Sara Benci e Alessandro Costacurta
Dalle 20, dalle 23 e da mezzanotte con After Party
Champions League Show – con Mario Giunta, Paolo Condò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Michele Padovano, Paolo Di Canio e Alessandro Del Piero (in collegamento da Madrid)
All’1
Goleador Europe – con Martina Quaranta