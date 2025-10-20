Il tennis non si ferma, anzi stanno per iniziare nuovi tornei tutti da vivere: ecco quali italiani sono attesi in campo e tutte le info utili.

Ci siamo: è iniziato ufficialmente il periodo del cemento indoor europeo per il tennis europeo. Dopo la vittoria di Sinner a Riad, si attende la discesa degli italiani in campo nei nuovi tornei ufficialmente cominciati. Gli occhi sono ora puntati specialmente su due ATP 500: quello di Basilea e quello di Vienna.

Tennis indoor: gli italiani in campo, da Sonego a Darderi e non solo

All’ATP Vienna si avvicinano gli esordi di Darderi e Arnaldi rispettivamente contro Brandon Nakashima il primo e contro Alexandar Kovacevic il secondo. All’ATP 500 di Basilea, invece, Sonego sfida quest’oggi Davidovich Fokina.

Se dovesse farcela, Lorenzo poi affronterà il vincente tra Muller e Brooskby. Intanto la concentrazione è rivolta al match che l’italiano sta giocando sul sul Campo Centrale.