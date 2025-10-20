Dalle pedane degli Europei Cadetti alle telecamere di Sportface TV: atleti, maestri e dirigenti raccontano i talenti di domani.

Parte oggi alle 17 su Assalto TV, il canale di Sportface TV interamente dedicato alla scherma, il nuovo format “Fattore Scherma”. La prima puntata è dedicata alla spada e mette al centro i giovani talenti italiani che si sono messi in mostra nell’ultimo Campionato Europeo Cadetti.

Un viaggio tra emozioni, prospettive e storie personali che vede alternarsi interviste a giovani atleti, maestri, dirigenti e arbitri, per offrire un ritratto corale del vivaio azzurro.

Protagonisti di questo primo appuntamento sono:

Sandro Cuomo , organizzatore del Circuito Europeo Cadetti di Spada

Francesco Montini , vicepresidente della Federazione Italiana Scherma e membro di Giunta CONI

Gabriele Giovita , atleta

Diletta Freguglia , atleta

Alessandro Bossalini , maestro del Circolo Pettorelli Piacenza

Maria Diletta Gramighi , maestra del Club Scherma Pisa Di Ciolo e del Circolo Scherma La Spezia

Enrica Troisi, membro della Commissione Arbitrale Nazionale della FIS

“Fattore Scherma” sarà un appuntamento ricorrente, dedicato di volta in volta alle tre armi, per raccontare la crescita del movimento giovanile e le basi del futuro della Nazionale maggiore.