Sinner non scenderà in campo con l’Italia per la Coppa David: l’altoatesino dà forfait, ecco chi andrà al suo posto.

Jannik Sinner ha preso una decisione: quest’anno non andrà in Coppa Davis con il resto dei suoi compagni e l’Italia dovrà fare a meno di lui. Ecco chi è stato chiamato al suo posto.

Sinner non prende parte alla Coppa Davis: i convocati di Volandri

Volandri, pochi minuti fa, ha spiegato: “Sinner non ha dato la sua disponibilità per il 2025. La Coppa Davis è, e resterà, sempre casa sua e sono certo che Jannik tornerà presto a far parte della squadra”. Non ci sarà perciò il campione azzurro per la Davis Cup Final 8 2025 che si terrà a Bologna. Al suo posto ci sarà Cobolli.

Questi i convocati per l’importante appuntamento del tennis italiano: Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori.

Volandri ha anche aggiunto: “Posso contare su un gruppo pronto a lottare e a dare tutto per la maglia azzurra; A Bologna, sarà ancora una volta un’entusiasmante avventura, conosco il valore di questi ragazzi e sono sicuro che il futuro ci regalerà nuove grandi soddisfazioni”.