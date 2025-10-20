Nella notte la consegna degli anelli ai campioni di Oklahoma City e la sfida inaugurale contro Houston. Tutto in diretta nella Casa del Basket.

L’attesa è finita: nella notte tra martedì 21 e mercoledì 22 ottobre prende il via l’80ª edizione della NBA, il campionato più spettacolare e seguito al mondo. La stagione 2025/26 si apre con la tradizionale Opening Night, che vedrà la consegna degli anelli ai campioni in carica degli Oklahoma City Thunder, pronti poi a sfidare gli Houston Rockets.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

La nuova annata sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con un palinsesto che abbraccia l’intera stagione: regular season, Christmas Day, MLK Day, All-Star Weekend, Playoff, Finals di Conference e NBA Finals.

Accanto all’NBA, su Sky anche WNBA, Serie A Unipol, Eurolega ed Eurocup, per un’offerta cestistica senza rivali.

Il Dream Team del commento Sky: Flavio Tranquillo, Francesco Bonfardeci, Mauro Bevacqua, Dario Vismara, Davide Fumagalli, Gaia Accoto in conduzione e gli ex azzurri Laura Macchi, Andrea Meneghin, Davide Pessina e Matteo Soragna. Special guest d’eccezione Marco Belinelli, unico italiano a vincere il titolo NBA, ambassador Sky Sport Basket.

La programmazione settimanale su Sky e in streaming su NOW

OKLAHOMA CITY – HOUSTON, mercoledì 22 ottobre, in diretta all’1.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket (telecronaca di Flavio Tranquillo e Davide Pessina), in differita alle 9 e alle 13 su Sky Sport Basket

LOS ANGELES LAKERS- GOLDEN STATE, mercoledì 22 ottobre, in diretta alle 4 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket (commento originale) e in differita alle 11 e alle 16 su Sky Sport Basket (telecronaca di Davide Fumagalli e Matteo Soragna)

NEW YORK-CLEVELAND, giovedì 23 ottobre, in diretta all’1.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket (commento originale)

DALLAS-SAN ANTONIO, giovedì 23 ottobre, in diretta alle 3.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket (commento originale) e in differita su Sky Sport Basket alle 11 (telecronaca di Dario Vismara e Mauro Bevacqua)

INDIANA-OKLAHOMA CITY, venerdì 24 ottobre, in diretta all’1.30 su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket (commento originale)

GOLDEN STATE-DENVER, venerdì 24 ottobre, in diretta alle 4.30 SU Sky Sport Basket (commento originale) e in differita alle 11 su Sky Sport Basket (telecronaca di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina)

DENVER-PHOENIX, domenica 26 ottobre, in diretta alle 2 su Sky Sport Basket (commento originale)

CLEVELAND-MILWAUKEE, domenica 27 ottobre, in diretta alle 23 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket (telecronaca di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua)