Jannik Sinner è tornato a giocare e a vincere una finale contro Carlos Alcaraz: al Six Kings Slam non c’è stata storia, ma a far parlare più di tutto è stata la racchetta d’oro dal valore incredibile.

Jannik Sinner è tornato in campo e, nel tennis indoor, ha dimostrato ancora una volta di essere (quasi) ingiocabile. Non a caso al Six Kings Slam ha giocato e vinto in finale contro Carlos Alcaraz. Il montepremi per l’italiano è stato decisamente alto ma a far parlare moltissimo è stata anche la racchetta d’oro ricevuta subito dopo la conquista del torneo.

Sinner, quanto vale la racchetta d’oro del Six Kings Slam? Valore da capogiro

Il Six Kings Slam è un torneo di rappresentazione, ma al tempo stesso è il più ricco della stagione. Basti pensare che, a Riad, Sinner ha vinto letteralmente 6 milioni di euro. Tutti gli altri, solo per la partecipazione, hanno ottenuto 1,5 milione. Insomma, si tratta di cifre non da poco, anzi.

Ma Sinner, oltre al montepremi, si è portato a casa anche una racchetta interamente d’oro dal valore incredibile.

La racchetta regalata al n.2 del mondo è fatta di oro massiccio. Pesa ben 4 kg per l’oro da 24 carati e il suo valore, secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, è di oltre 400 mila euro. Basti pensare che ci hanno lavorato in 10 persone per un totale di ben 164 ore di lavorazione.