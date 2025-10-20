Nel weekend bergamasco successi per la classe 2008: la comasca vince nel fioretto, il livornese nella sciabola. In palio 70 pass per le prossime tappe di Carrara e Roma.

Si è chiusa ieri con i sorrisi di due giovanissimi la 1ª Prova di Qualificazione Assoluti “Zona 1” per le armi convenzionali. Sulle pedane di Ciserano, nel Bergamasco, a imporsi sono stati Alessandra Tavola (Comense Scherma) nel fioretto femminile e Davide Vivaldi (Fides Livorno) nella sciabola maschile.

La giornata ha visto in gara 272 atleti complessivi, con 40 pass assegnati nel fioretto femminile e 30 nella sciabola maschile validi per l’accesso alle prossime prove nazionali.

Nel fioretto, Tavola – classe 2008 – ha avuto la meglio in finale su Liza Takaishvili (Fides Livorno) col punteggio di 15-8. Podio completato dalle compagne di club Beatrice Bibite e Sveva Federici, entrambe bronzo. Tra le prime otto anche Giorgia Melloni (Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo), Alhayam Alblooshi (Federazione Arabia Saudita), Eleonora Candeago (Scherma Mogliano) e Anastasiia Tsurkis (Petrarca Scherma).

Nella sciabola maschile, altro exploit 2008 con Davide Vivaldi che ha battuto all’ultima stoccata Stefano Scepi (Sala di Scherma Società del Giardino Milano) 15-14, regalando spettacolo in una gara con 128 partecipanti. Bronzo per Lorenzo Simionato (Officina della Scherma) e Antonio Tallarico (Petrarca Scherma Padova). Nella top 8 anche Andrea Barlocci (Club Scherma Varese), Andrea Artuso (Fides Livorno), Filippo Simionato (Officina della Scherma) e Pietro Nicodemo Marchini (Fides Livorno).

La corsa ora prosegue verso le tappe nazionali: a inizio novembre la sciabola sarà protagonista a Carrara, mentre il fioretto tornerà in pedana tra un mese a Roma, sede che ospiterà anche i Campionati Italiani Assoluti 2026.