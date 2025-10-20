Settimana positiva per il tennis azzurro: Sinner mantiene i 10.000 punti, Musetti ottavo davanti a Draper e Rune. Nel femminile Paolini guadagna due posizioni ed è numero 6, mentre arretrano Bronzetti e Cocciaretto.

Il nuovo aggiornamento dei ranking ATP e WTA sorride agli italiani. Jannik Sinner resta saldo al numero 2 con 10.000 punti dietro solo a Carlos Alcaraz (11.340), in attesa di tornare in campo a Vienna. In top 10 c’è anche Lorenzo Musetti, che si conferma all’ottavo posto (3685), davanti a Jack Draper e a Holger Rune, il cui rientro in top 10 è subito rovinato dall’infortunio al tendine d’Achille.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Tra gli altri azzurri, Flavio Cobolli rimane al numero 22, mentre Luciano Darderi occupa la posizione 26. Più indietro Mattia Bellucci perde sei posti e scivola al 77.

Per quanto riguarda la classifica femminile, ottime notizie da Jasmine Paolini, che con la semifinale di Ningbo guadagna due posizioni e sale al numero 6 del mondo con 4525 punti, davanti a Elena Rybakina (4505). Restano invece in difficoltà le altre azzurre: Lucia Bronzetti scivola al numero 90 (-6), mentre Elisabetta Cocciaretto si assesta al 95 (-4).

In vetta alla classifica femminile comanda sempre Aryna Sabalenka (10.400), davanti a Iga Swiatek (8768) e Coco Gauff (7873).