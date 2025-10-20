Dramma nel mondo del rally, c’è una vittima, la commozione dei colleghi e della federazione arriva anche sui social network.

Il mondo delle corse e quello dei rally in particolare è stato colpito da una tragedia che ci ricorda nel modo più brutale ed immediato possibile quanto possano essere pericolosi questi eventi sportivi, per quanto molto eccitanti. L’accaduto ha avuto luogo durante una competizione molto seguita e molto popolare in cui eventi simili non erano successi negli ultimi anni, spiazzando tutti i partecipanti.

Venerdì 17 ottobre si è tenuta una delle manifestazioni sportive più spettacolari e seguite del mondo dei rally, ossia la competizione del Rallye du Maroc 2025: questa dura prova per vetture e piloti che si articola lungo un percorso di ben 216 chilometri è chiaramente una tappa faticosa e molto impegnativa per chiunque, anche per veterani che corrono da tanti anni.

Se il rischio di un guasto o di un imprevisto è sempre in agguato in una gara simile, nessuno si sarebbe invece aspettato un vero e proprio incidente mortale drammatico che ha portato via anzitempo uno dei partecipanti. Purtroppo, nessuna misura di sicurezza è bastata per prevenire una tragedia che oltre al paese nord africano dove si è tenuta la gara, ha colpito anche il Portogallo.

Dramma tra le sabbie del deserto, muore a 47 anni

Nel corso della gara è rimasto ucciso un uomo di nome Jorge Brandao, pilota molto esperto – aveva 47 anni – che con il mondo delle corse e in particolare dei rally aveva un rapporto molto importante e duraturo. L’atleta ha perso la vita nel corso della manifestazione sportiva gettando un’ombra pesante e devastante su quello che doveva essere un evento divertente e leggero.

Secondo la ricostruzione preliminare, a rendere tutto più drammatico è il fatto che Brandao fosse ormai a soli due chilometri dal traguardo quando un incidente gli ha spezzato carriera e vita. Brandao che correva in motocicletta si è ribaltato durante un passaggio molto complesso tra le dune, cadendo a terra e perdendo la vita. L’intervento dei soccorsi arrivati in elicottero purtroppo è stato solo una corsa disperata.

La morte tragica del centauro ha suscitato enorme commozione in madre patria dove il Presidente della Federazione portoghese ha affermato: “Piango la morte tragica del pilota motociclista Jorge Brandao, presentando le condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutta la squadra Old Friends Rally”. Per quanto siano eventi spettacolari e bellissimi da seguire, dobbiamo sempre ricordare che i rally nascondono rischi molto gravi per la sicurezza.