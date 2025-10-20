Da Basilea a Tokyo, da Vienna a Guangzhou: match in diretta no stop, con tanti azzurri protagonisti.

La settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 sarà un vero e proprio banchetto per gli appassionati di tennis. Sky e NOW trasmetteranno infatti in diretta quattro tornei internazionali: due maschili e due femminili, con partite no stop dalle prime ore della mattina fino a sera.

Sul fronte maschile spazio agli ATP 500 di Basilea e Vienna, mentre tra le donne riflettori puntati sul WTA 500 di Tokyo e sul WTA 250 di Guangzhou, con diversi azzurri in tabellone.

Il canale di riferimento sarà sempre Sky Sport Tennis, disponibile anche in streaming su NOW, con telecronache in italiano e un’ampia copertura dedicata ai giocatori italiani. Alcuni incontri andranno inoltre in onda anche su Sky Sport Uno, Sky Sport Max, Sky Sport Mix e Sky Sport Arena.

I clienti Sky avranno la possibilità di scegliere su quale campo sintonizzarsi grazie a Sky Sport Plus, mentre su NOW sarà attivo il servizio Extra Match.