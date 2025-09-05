Carlos Alcaraz vince ancora, batte Novak Djokovic e accede alla finale dello US Open 2025. Lo spagnolo affronterà uno tra Sinner e Aliassime.

Va verso la sua naturale conclusione lo US Open 2025. Nella parte alta Jannik Sinner affronterà Felix Auger-Aliassime per un posto in finale. Nella parte bassa, invece, è andata in scena la grandissima semifinale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.

Lo spagnolo è arrivato nuovamente in fondo al torneo con una cavalcata senza perdere alcun set. Opelka, Bellucci, Darderi, Rinderknech e Lehecka e, ora, Djokovic, sono tutti caduti senza riuscire a scalfire il fenomeno spagnolo. Dall’altra parte, il serbo non è stato infallibile come lo spagnolo, ma è giunto ugualmente in semifinale. Vittorie con Tien, Svajda, Norrie, Struff e Fritz, perdendo un set con il secondo, il terzo e l’ultimo. Le grandi qualità del serbo non sono però bastate.

US Open 2025, Djokovic ci prova ma non basta: in finale ci va Alcaraz

Il primo set ha visto lo spagnolo imporsi sul serbo, seppur non con troppa superiorità. Sfruttando l’inizio lento di Djokovic, Alcaraz è riuscito a ottenere in apertura il break, difendendolo per l’intero parziale. Infatti, poi l’equilibrio ha regnato sovrano, con il primo set che è terminato col punteggio di 6-4 per lo spagnolo.

Nel secondo set, invece, qualcosa cambia. Pronti via il serbo mantiene il servizio, per poi breakkare lo spagnolo alla prima palla break nel secondo game. A zero, invece, il terzo game, con un velocissimo 3-0. Lo spagnolo non si fa sorprendere, rimontando il break e pareggiando i conti sul 3-3. Torna a dominare l’equilibrio, col parziale che si allunga oltre i consueti 6 game, fino al tie-break. Qui esce il talento di Alcaraz, che vince il set 7-6 (7-4 al tie-break).

Il terzo set evidenzia le difficoltà fisiche del serbo, che soffre i colpi e la fisicità del ben più giovane spagnolo. Dopo aver mantenuto il proprio servizio a fatica, sul 2-1 per l’avversario c’è il passaggio a vuoto di Djokovic, che con due doppi falli nel game cede il 3-1 e, poco dopo, anche il 4-1. Questi game consecutivi abbattono non solo fisicamente ma anche mentalmente il serbo, che cede il set e il match.

Alcaraz vince 6-4. 7-6, 6-2, e accede in finale dove sfiderà Sinner o Aliassime, in campo all’01:00.