Sport in tv sabato 6 settembre: oggi la semifinale ai Mondiali di Volley
Un altro weekend ricco di sport è cominciato, l’Italvolley femminile scende in campo per la semifinale ai Mondiali contro il Brasile.
In questo weekend senza campionati di calcio, a causa della sosta per le Nazionali, saranno altri sport ad infiammare il sabato degli italiani. Nel pomeriggio, le azzurre di Velasco scenderanno in campo contro il Brasile per conquistare la finale dei Mondiali. L’Italvolley sta facendo un gran percorso e vuole arrivare fino in fondo.
Non solo volley, però, perchè tra i tanti appuntamenti ci sono la Vuelta de Espana, le qualifiche del GP d’Italia a Monza per la F1, e quelle del GP di Catalogna per la MotoGP. Spazio anche ai primi ottavi di finale degli Europei dei basket, al Mondiale di tiro con l’arco e tanto altro.
MATTINA
08.40 MOTO3 – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
09.00 GOLF (DP World Tour) – Irish Open, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30)
09.00 SUPERBIKE – GP Francia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)
09.00 CANOTTAGGIO – Europei Under 23, batterie e semifinali (diretta streaming sul canale YouTube di World Rowing)
09.05 RUGBY (The Rugby Championship) – Nuova Zelanda-Sudafrica (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
09.15 F3 – GP Italia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)
09.25 MOTO2 – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
10.10 MOTOGP – GP Catalogna, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)
10.30 JUDO – Europei juniores, seconda giornata (diretta streaming su Judo Tv)
10.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali, semifinali) – Giappone-Turchia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV)
10.50 MOTOGP – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
11.00 BASKET (Europei, ottavi di finale) – Turchia-Svezia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
11.00 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill juniores femminile (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)
11.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)
11.45 MOUNTAIN BIKE (Mondiali) – Downhill juniores maschile (diretta streaming su Rai Play Sport 1, Discovery+)
12.00 BOXE – Mondiali maschili/femminili, turni preliminari (diretta streaming su Eurovision Sport)
12.15 CICLISMO FEMMINILE – Simac Ladies Tour, quinta tappa (cronometro individuale): Doetinchem-Westendorp (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.00)
12.30 F1 – GP Italia, prove libere 3 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)
12.45 CICLISMO – Tour of Britain, quinta tappa: Pontypool-The Tumble (diretta streaming su Discovery+)
12.45 MOTO3 – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
13.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Canada-Scozia (diretta streaming su Rugby Pass Tv)
13.00 CICLISMO FEMMINILE – Giro Toscana, terza tappa: Segromigno in Piano-Segromigno in Piano
POMERIGGIO
13.40 MOTO2 – GP Catalogna, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
13.50 CICLISMO – Vuelta di Spagna, quattordicesima tappa: Avilés-La Farrapona. Lagos de Somiedo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
14.00 SUPERBIKE – GP Francia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW; differita tv su TV8 alle ore 18.30; differita streaming su tv8.it alle ore 18.30)
14.00 CANOA SLALOM (Coppa del Mondo) – C1 maschile/femminile ad Augsburg, semifinali e finali (diretta streaming sul canale YouTube di ICF Canoe Planet)
14.15 F2 – GP Italia, gara-1 (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.15 BASKET (Europei, ottavi di finale) – Germania-Portogallo (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
14.30 VOLLEY FEMMINILE (Mondiali, semifinali) – Italia-Brasile (diretta tv su Rai 1, diretta streaming su Rai Play, DAZN, VBTV)
14.30 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – USA-Samoa (diretta streaming su Rugby Pass Tv)
15.00 MOTOGP – GP Catalogna, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
15.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Lettonia-Serbia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Renate (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Perugia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Roma-Milan (diretta streaming su Vivo Azzurro Tv)
15.35 MOTOCROSS (MX2) – GP Turchia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)
15.45 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Galles-Fiji (diretta streaming su Rugby Pass Tv)
16.00 F1 – GP Italia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)
16.25 MOTOCROSS (MXGP) – GP Turchia, qualifying race (diretta streaming su MXGP Tv)
16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Bolzano (diretta streaming su Pallamano Tv)
17.00 SNOOKER – Xi’an Grand Prix, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)
17.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Ascoli-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Carpi-Campobasso (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Torres-Pianese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Giugliano-Foggia (diretta tv su Sky Sport Max, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 CALCIO (Serie C) – Sorrento-Trapani (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
17.30 BASKET (Europei, ottavi di finale) – Lituania-Lettonia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A Women’s Cup) – Inter-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)
18.00 RUGBY FEMMINILE (Mondiali) – Inghilterra-Australia (diretta streaming su Rugby Pass Tv)
18.00 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Due partite: Armenia-Portogallo, Inghilterra-Andorra (diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)
18.00 PALLAMANO (Serie A) – Chiaravalle-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Erice-Nuoro (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.00 TENNIS – US Open, finale doppio maschile: Granollers/Zeballos vs Salisbury/Skupski (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Cassano-Cingoli, Pressano-Cologne (diretta streaming su Pallamano Tv)
18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Cassano-Teramo (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Conversano-Bressanone, Merano-Eppan, Trieste-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Tre partite: Brixen-Ferrara, Leno-Casalgrande Padana, Mezzocorona-Mestrino (diretta streaming su Pallamano Tv)
19.00 MMA – UFC Fight Night 269, main event: Imavov-Borralho (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
19.00 HOCKEY PISTA (Europei, finale per il bronzo) – Italia-Spagna (diretta streaming su World Skate Europe Tv)
SERA
20.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Padova-Salerno (diretta streaming su Pallamano Tv)
20.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead maschile a Koper, finale (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery+, DAZN)
20.30 CALCIO (Serie C) – Casarano-Benevento (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Potenza (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Catania-Monopoli (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Union Brescia-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.30 CALCIO (Serie C) – Pergolettese-Cittadella (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 BASKET (Europei, ottavi di finale) – Serbia-Finlandia (diretta tv su Sky Sport Basket; diretta streaming su Sky Go, NOW)
20.45 CALCIO (Qualificazioni Mondiali 2026) – Tre partite: Austria-Cipro, Irlanda-Ungheria, San Marino-Bosnia Erzegovina (diretta gol su Sky Sport Calcio, Sky Go, NOW)
21.00 ARRAMPICATA SPORTIVA (Coppa del Mondo) – Lead femminile a Koper, finale (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery+, DAZN)
22.00 TENNIS – US Open, finale singolare femminile: Sabalenka vs Anisimova (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX)
22.45 HOCKEY PISTA (Europei, finale per l’oro) – Francia-Portogallo (diretta streaming su World Skate Europe Tv)