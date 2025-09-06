Un altro weekend ricco di sport è cominciato, l’Italvolley femminile scende in campo per la semifinale ai Mondiali contro il Brasile.

In questo weekend senza campionati di calcio, a causa della sosta per le Nazionali, saranno altri sport ad infiammare il sabato degli italiani. Nel pomeriggio, le azzurre di Velasco scenderanno in campo contro il Brasile per conquistare la finale dei Mondiali. L’Italvolley sta facendo un gran percorso e vuole arrivare fino in fondo.

Non solo volley, però, perchè tra i tanti appuntamenti ci sono la Vuelta de Espana, le qualifiche del GP d’Italia a Monza per la F1, e quelle del GP di Catalogna per la MotoGP. Spazio anche ai primi ottavi di finale degli Europei dei basket, al Mondiale di tiro con l’arco e tanto altro.

MATTINA