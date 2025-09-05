Italia-Estonia, secondo tempo ricco di gol a tinte azzurre: buona la prima per Mister Gattuso. 5-0 all’Estonia.

Match difficile da sbloccare, ma poi tutto in discesa: rientrata negli spogliatoi sullo 0 a 0, l’Italia di Gennaro Gattuso ha cambiato marcia nella seconda frazione, che si è conclusa con il definitivo 5 a 0.

L’Estonia ha tentato l’impresa nel corso del primo tempo, venendo però surclassata dagli Azzurri. Si riduce perciò la differenza reti nei confronti della Norvegia, ma è necessario che l’Italia affronti Israele con la stessa grinta per tenere vivo il “Sogno Mondiale”.

L’Italia concretizza nel secondo tempo: Kean sblocca la squadra e la trascina alla manita

Tanta difficoltà a sbloccare il match nel primo tempo. Nonostante sia l’esordio, l’Italia di Gennaro Gattuso si dimostra subito abile a creare ottime trame e occasioni da gol. A mancare è, però, il guizzo del singolo, che non permette di sbloccare il risultato nella prima frazione, che termina a reti bianche.

Seconda frazione con lo stesso piglio aggressivo degli Azzurri, decisi più che mai a trovare il gol, andando a caccia di una maggior precisione. Un Kean incontenibile mette il suo sigillo, sbloccando la gara al 58′. La sua rete infonde fiducia nei compagni di squadra, che trovano sempre più spesso la via del gol.

Retegui raddoppia al 69′ con una splendida rete che demolisce definitivamente il muro estone, incapace di contenere la valanga azzurra. Il 3 a 0 è opera di Raspadori su assist dell’ex compagno Politano al 71′, il momento in cui l’Italia ha del tutto in pugno la gara e punta alla goleada per ridurre il gap con la Norvegia.

Il poker giunge pochi giri d’orologio più tardi, all’89’, sempre a opera di Retegui su uno spunto di Cambiaso. Bastoni sigla il definitivo 5 a 0 con un colpo di testa su assist di Raspadori, una rete che cancella – almeno in parte – i rimpianti dei match precedenti.