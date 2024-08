US Open 2024, tabellone femminile: l’urna non sorride a Jasmine Paolini, Gauff-Sabalenka niente rematch in finale

Il sorteggio del tabellone femminile degli US Open 2024 ci permette immediatamente di giungere a due conclusioni dando una rapida occhiata agli accoppiamenti: come prima cosa, non vi sarà un rematch della finale dello scorso anno tra Aryna Sabalenka e Coco Gauff, e il secondo aspetto che ci riguarda più da vicino è un’urna decisamente non favorevole a Jasmine Paolini nonostante la quinta testa di serie. L’azzurra, finalista in entrambe le ultime due prove Slam andate in scena sul rosso di Parigi e sull’erba di Wimbledon, esordirà contro una giocatrice che ha sconfitto in entrambi i tornei, ovvero Bianca Andreescu. Farlo, però, in luogo in cui la canadese nel 2019 vinceva il suo primo e unico titolo major prima di iniziare un lungo calvario tra infortuni e conseguenti problemi di salute mentale, non sarà affatto scontato.

In generale il tabellone mette la nostra principale punta di diamante di fronte a diversi ostacoli pericolosi sin dal primo turno. La già citata Andreescu nelle ultime settimane non ha certamente impressionato, ma ha tutte le qualità per poter esprimere un gran livello di tennis e come accoppiamento al debutto si poteva pescare senz’altro meglio. E lo stesso vale per un potenziale secondo round contro un’altra ex top-10 e finalista Slam come Karolina Pliskova, un po’ in disarmi negli ultimi 12 mesi tra infortuni e un livello di gioco che fatica a tornare, ma sempre cliente ostico da affrontare sul veloce con la battuta che possiede. Putintsenva o la talentuosa ceca Noskova al terzo turno sono avversarie da non sottovalutare, mentre l’ottavo è quello di Ostapenko/Fernandez, ma anche di Naomi Osaka, la più temibile tra le non teste di serie. Insomma, pescare peggio di così era forse impossibile. In teoria, nei quarti, ci sarebbe ancora una volta Elena Rybakina, ma le condizioni fisiche della kazaka sono sempre un punto interrogativo enorme.

Jasmine è finita nella parte alta del tabellone, quella presidiata da Iga Swiatek, a caccia di rivincita dopo i Giochi Olimpici e il torneo di Cincinnati entrambi terminati con una sconfitta in semifinale (poi a Parigi riuscì a vincere la finale per il bronzo). Anche la numero uno del mondo ha diverse insidue nel suo percorso e la maggior parte arrivano dalla Russia: negli ottavi una tra Samsonova e soprattutto Mirra Andreeva, nei quarti potrebbe esserci una Jessica Pegula in gran forma, ma potenzialmente anche una Diana Shnaider che continua la sua scesa verso i piani alti della classifica.

La parte bassa del draw è invece presidiata dalle due finaliste della passata edizione del torneo, quando Coco Gauff vinse in tre set un drammatico match iniziato malissimo contro Aryna Sabalenka. Dalla statunitense ci si aspettava il definitivo salto di qualità che però non è arrivato in questo 2024 e in particolare le ultime uscite sono state altamente negative. Vedremo se sotto le luci di Flushing Meadows la giovane tennista di casa riuscirà a riprendere fiducia. Il tabellone non è impossibile, con due turni d’apertura abbordabili, poi Svitolina e negli ottavi una tra Navarro/Kostyuk. E il quarto è quello di Krejcikova, che però potrebbe trovare sulla sua strada una Badosa in ripresa.

Per esclusione, nel quarto di Aryna Sabalenka è invece finita l’oro olimpico di Parigi, al cinese Qinwen Zheng, con la quale la bielorussa ha già dato vita alla finale degli ultimi Australian Open. Sarebbe un match imperdibile, ma Zheng – che di recente ha vinto tanto, ma non è mai stata la giocatrice più continua del circuito – rischia all’esordio contro un’Amanda Anisimova resuscitata nelle ultime settimane con la finale a Montreal. Senza dimentcare anche una Madison Keys che in questo torneo può sempre creare problemi a chiunque o Donna Vekic, semifinalista a Wimbledon e argento ai Giochi.

Tornando all’Italtennis, le nostre altre rappresentanti non stanno attraversando esattamente una stagione delle più positive. Elisabetta Cocciaretto è colei che potrebbe avere più chances di raggiungere il terzo round, ma a livello fisico sono stati mesi complicati per la marchigiana. Esordisce contro l’ucraina Baindl, mentre con una vittoria la secondo turno contro una tra Preston e Pavlyuchenkova potrebbe si garantirebbe un sedicesimo di finale al cospetto della numero uno Swiatek. Qualche chances di passare il round d’apertura per Sara Errani contro l’iberica Bucsa, che parte però favorita. Impegni difficili sia per Martina Trevisan contro Taylor Townsend che per Lucia Bronzetti contro una Lulu Sun in gran crescita e che l’ha battuta dieci giorni fa a Cincinnati.