US Open 2024, Swiatek: “In campo sono concentrata sul gioco, non penso alla vittoria di due anni fa”

Iga Swiatek ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in due set contro Liudmila Samsonova, che le ha permesso di strappare il pass per i quarti di finale degli US Open 2024. “Sono molto soddisfatto della mia prestazione – ha detto la polacca -. All’inizio giocavamo ciascuno con il proprio servizio, quindi sono orgogliosa di aver saputo aspettare il momento giusto per avere la mia occasione e strappare il servizio di Liudmila. Poi nel secondo set ho spinto ancora di più, sfruttando la maggior fiducia e il punteggio è stato la conseguenza“. La numero uno ha poi aggiunto: “Nel turno precedente ho avuto tante palle break, ma semplicemente non ho preso la decisione giusta per vincere il punto e quindi la partita. Quello che so è che se continuo a spingere, così da avere maggiori chance“.

Swiatek ha poi parlato del fatto che è l’unica rimasta in tabellone ad aver vinto US Open: “L’esperienza mi aiuta, anche se a livello di ricordi quelli a cui tengo di più sono quelli della finale contro Jabeur. Ma non mi soffermo a pensarci così spesso, perché normalmente cerco di concentrarmi guardando avanti. Non so dire quando quei ricordi mi aiutano, sicuramente non in campo, perché lì sono concentrata solo su quello che devo fare in quel momento, non su quello che è successo due anni fa“. Infine sul match contro Pegula nei quarti: “Non sarà affatto facile. Senza dubbio sarà una partita molto complicata perché Jessica qui gioca davvero bene con la sua palla piatta e senza alcun effetto. Dovrò lavorare molto bene sul gioco di gambe, visto che lei arriverà con un ritmo molto alto dopo tante partite vinte nelle ultime settimane. Sì, sarà una grande sfida“.