US Open 2024: Sinner stende Paul in tre set, sarà sfida con Medvedev ai quarti

Jannik Sinner avanza ai quarti di finale degli US Open 2024. L’altoatesino ha sconfitto il numero 14 del seeding Tommy Paul con il punteggio di 7-6(3) 7-6(5) 6-1 in due ore e 42 minuti di incontro. Nel suo primo match di sessione serale di questa edizione a Flushing Meadows, il numero 1 del mondo è stato bravo a recuperare dopo una partenza ad handicap nel primo set, e anche molto cinico nei due tie break, che gli hanno spianato la strada verso i quarti di finale. Qui affronterà Daniil Medvedev, che dopo una serie aperta di 5 sconfitte negli scontri diretti, tra cui la finale dell’Australian Open di quest’anno, si è imposto nell’ultima uscita tra i due ai quarti di Wimbledon.

LA CRONACA DEL MATCH – L’inizio non è stato facile per Jannik: fallite due palle break in apertura, l’azzurro ha perso quattro game in fila a causa di una serie di errori gratuiti e di un Paul molto centrato dall’altra parte del campo. Sotto 4-1 è iniziata la rimonta di Sinner, che a sua volta ha inanellato quattro giochi consecutivi riprendendosi i due break di svantaggio e portandosi sul 5-4 a suo favore. Il numero uno del tabellone è riuscito a salire di livello innanzitutto con la risposta, che ha poi fatto da traino ad alcuni vincenti col dritto da fondo campo. Arriva anche un set point per Jannik, che però lo statunitense è bravo ad annullare, fermando così la striscia aperta e tornando a muovere il suo punteggio. Si arriva così al tie break, dove dopo uno scambio di mini break, Sinner trova quello decisivo sul 3-3, scagliando un lungolinea di dritto che va a segno e lo porta avanti. Il tie break si chiude sul punteggio di 7-3 per il portacolori italiani, che si porta avanti di un set.

Nel secondo parziale la musica cambia per entrambi: una ritrovata grande solidità al servizio da entrambe le parti impedisce di concedere palle break, e rapidamente si arriva sul 5-5. Qui Sinner è bravo a procurarsi quasi dal nulla una chance, partendo da 40-0 con quattro punti consecutivi: Paul però cancella la palla break e si salva assicurandosi quanto meno il tie break, giusto epilogo di un set molto combattuto. Pioggia di mini break in apertura, ben 6 nei primi 8 punti, equamente divisi. Il primo a portarsi a set point è l’azzurro, che con un vincente di dritto confeziona il 7-5 che gli vale anche il secondo set e quindi il doppio vantaggio. A questo punto Paul esce dalla partita commettendo troppi errori, cosa che contro uno squalo come Sinner non ci si può permettere: l’altoatesino trova subito il break che gli dà l’allungo, poi sul 4-1 lo bissa e va a servire per il match. Jannik annulla due palle break improvvise e con quattro punti in fila chiude la pratica 6-1 e vola ai quarti di finale.