Us Open 2024: Sinner si prende la rivincita su Medvedev, ora Draper in semifinale

Jannik Sinner si prende la rivincita su Daniil Medvedev. Il numero 1 del mondo vendica la sconfitta ai quarti di Wimbledon e batte il russo ai quarti degli Us Open. 6-2 1-6 6-1 6-4 il punteggio a favore dell’altoatesino che, dopo tre set a fiammate da una parte e dall’altra, la spunta nella lotta punto a punto del quarto set salvando palle break nel sesto e andando avanti di un break nel settimo game. Partita intelligente giocata da Sinner, che è stato più costante e meno falloso del russo nel corso del match. Sono 20 gli errori non forzati di differenza tra i due (38-57). Tolto il secondo set negativo, vittoria nel complesso più che meritata per il vincitore degli Australian Open 2024, che ha dimostrato la solita incredibile capacità nell’imparare dai propri errori e nell’acquisire informazioni e soluzioni nuove per il proprio tennis. Qualche palla corta, efficaci e meno, e qualche serve and volley smazzati nei momenti più tesi hanno permesso di tornare a battere Medvedev dopo la delusione dei Championships. Con l’uscita del numero 5 del mondo ci sarà un nuovo vincitore a Flushing Meadows. Si conferma la tradizione di grande equilibrio nell’ultimo Slam dell’anno. Diventano sei i campioni diversi nelle ultime sei edizioni: nel 2019 trionfò Nadal, nel 2020 Thiem, nel 2021 Medvedev, nel 2022 Alcaraz e nel 2023 Djokovic. Anche storicamente è il Major che ha regalato più sorprese come le vittorie di Wawrinka nel 2016, Cilic nel 2014 e, tornando indietro, del Potro nel 2009.

In semifinale affronterà Jack Draper, che non ha ancora perso un set nel torneo e ha dominato ai quarti Alex de Minaur. C’è solo un precedente tra Sinner e l’inglese: Queen’s 2021 con vittoria del britannico in due tie-break. Sarà una partita ovviamente da non sottovalutare, soprattutto vista la grande condizione fisica in cui si trova Draper, ma il favorito, sia venerdì che per la vittoria finale, è l’altoatesino.

TABELLONE AGGIORNATO

I NUMERI DI JANNIK

Vittoria numero 53 dell’anno per Sinner, a fronte di sole 5 sconfitte (Alcaraz SF Indian Wells, Tsitsipas SF Montecarlo, Alcaraz SF Roland Garros, Medvedev QF Wimbledon, Rublev QF Montreal). 91.4% di successi. Nona semifinale Atp nel 2024 (Australian Open Rotterdam, Indian Wells, Miami, Montecarlo, Roland Garros, Halle, Cincinnati, Us Open) e terza Slam (Australian Open, Roland Garros, Us Open). Quarta semifinale in un Major in carriera (Wimbledon 2023, Australian Open 2024, Roland Garros 2024, Us Open 2024. Eguaglia il miglior risultato di un italiano agli Us Open raggiungendo Matteo Berrettini (edizione 2019) e Corrado Barazzutti (edizione 1977, ultimo anno della terra verde di Forest Hill prima di passare al cemento di Flushing Meadows). Entrambi furono poi sconfitti in semifinale, rispettivamente da Rafael Nadal e Jimmy Connors. Nel ranking live il numero uno del mondo vola a 9980 punti a +2905 su Zverev, +3290 su Alcaraz, +4420 su Djokovic e +4505 su Medvedev. Nella race sono 7800 punti, +1685 su Zverev, +1790 su Alcaraz.

LA PARTITA

Ottimo primo set di Sinner, che sceglie di rispondere e si conquista subito una palla break. Medvedev la annulla, ma cede il servizio nel game successivo andando sotto 2-1. Il russo si mette a remare da fondo campo, ma Sinner è bravo a reggere l’urto e a confermare il break per il 3-1. L’azzurro annulla due pericolosissime palle break sul 3-2 e chiude il primo set 6-2 in 34 minuti togliendo il servizio per la seconda volta al russo nel settimo gioco. Poche prime in campo per l’azzurro (48%), ma solo un punto perso (91%).

Nel secondo set Medvedev si fa più aggressivo e prende il comando del gioco. Si va ai vantaggi quasi tutti i game, ma nella lotta a spuntarla è il russo, che offre e annulla palla break in ogni turno di battuta ed è bravo a sfruttare tutte le chance concesse da Sinner. Il risultato è un pesante, ma non troppo veritiero, 6-1 in 41 minuti. Tantissimi vincenti di Medvedev (13), che è entrato in partita con entrambi i fondamentali.

Match che procede a fiammate anche nel terzo set. Scende il livello impossibile da sostenere per più di un set di Medvedev, che concede qualcosa da fondo e si innervosisce calando anche al servizio. Sinner è bravo ad approfittarne e monta sopra al russo restituendogli il 6-1 del set precedente.

Nel quarto set arriva va in scena la lotta punto a punto che non c’era stata nei parziali precedenti. Tanti game combattuti con Sinner che annulla due pericolose palle break nel sesto game e resta agganciato sul 3-3. Medvedev accusa il colpo e va sotto 0-40 nel gioco successivo. Sinner non sfrutta le prime due palle break ma alla terza riesce a salire 4-3 e battuta. Qualche regalo del russo in risposta e l’azzurro sale 5-3. Medvedev salva match point e manda Sinner a servire per il match sul 5-4. Il numero 1 del mondo si comporta da numero 1 e non sbaglia nel momento decisivo e chiude il set 6-4.