US Open 2024, Sinner: “Felice di essere in semifinale. Draper? Sta giocando bene, sarà dura”

Jannik Sinner è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria ai danni di Daniil Medvedev nei quarti dello US Open 2024: “Ovviamente è stata una partita dura perché ci conosciamo piuttosto bene, ma sono felice di essere in semifinale. Ci sono state varie chiavi tattiche, ad esempio partire avanti di un break nel primo e nel terzo set mi ha aiutato a livello di fiducia. Sono felice di come ho gestito la situazione perché è sempre difficile contro un giocatore come lui“.

L’azzurro ha poi parlato di come ha gestito tutto ciò che ha comportato il caso doping, reso pubblico poche settimane prima dello Slam newyorchese: “Ho il mio team e le persone a me vicine, che mi conoscono e credono in me, quindi ho cercato di stare con loro. Sono una parte importante per me e sono felice di averli al mio fianco, sia dentro che fuori dal campo. All’inizio la situazione è stata difficile, ma giorno dopo giorno è migliorata e sono contento“.

Sinner ha quindi parlato del suo prossimo avversario, Jack Draper: “Ci conosciamo piuttosto bene, sarà un match interessante ma anche molto duro. Lui sta giocando e servendo bene, tanto che non ha ancora perso un set. Non vedo l’ora di scendere in campo. Onestamente non ricordo di aver giocato contro di lui a livello junior, ma ricordo di averlo visto giocare, anche perché è mancino e ce ne sono di meno. Colpisce la palla molto bene ed è stato bello condividere il campo per il doppio a Montreal, ci siamo conosciuti ancora meglio. Ci mandiamo messaggi e ci lega una grande amicizia, ma ovviamente mettiamo tutto da parte quando andiamo in campo“. Infine, sul suo status di favorito a questo punto del torneo: “Chiunque sia in quarti o in semi lo merita. Nessuna vittoria è garantita, devi trovare una soluzione contro ogni avversario“.