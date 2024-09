US Open 2024: Sinner secondo tennista nell’era Open a vincere prime due finali Slam nello stesso anno

Jannik Sinner scrive un’altra pagina di storia del tennis. Con la vittoria in finale su Taylor Fritz agli US Open 2024 porta a due il suo numero di Slam vinti in carriera, eguagliando a nemmeno 23 anni Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959 e 1960) come italiano più vincente di sempre a questo livello. Un anno da sogno il 2024 per il fuoriclasse azzurro, che è riuscito a mettere il suo nome su due dei quattro tornei, aprendo la stagione con la vittoria agli Australian Open e chiudendola con il successo di pochi minuti fa. Questo gli permette di diventare il secondo tennista dell’Era Open a vincere i primi due titoli Slam della carriera nello stesso anno e nelle prime due finali disputate. Come lui solo Jimmy Connors, che fece addirittura meglio facendo 3/3: Jimbo infatti esplose nel 1974, anno in cui portò a casa il titolo degli Australian Open, di Wimbledon e degli US Open nelle prime tre finali della carriera.

L’impresa di Sinner non è riuscita dunque nemmeno ai big three: Rafa Nadal infatti vinse i primi due Slam al Roland Garros 2005 e 2006, Novak Djokovic perse la sua prima finale nel 2007 a Flushing Meadows contro Roger Federer, mentre lo stesso elvetico trionfò a Wimbledon 2003 e agli Australian Open 2004. Percorso netto finora è anche quello di Carlos Alcaraz, che però dopo gli US Open 2022 vinse il suo secondo titolo l’anno successivo a Wimbledon. A vincere i primi due titoli Slam nello stesso anno fu anche l’argentino Guillermo Vilas, che trionfò agli Open di Francia e degli Stati Uniti nel 1977, ma in precedenza aveva perso due finali in Australia nello stesso anno e al Roland Garros di due anni prima.