US Open 2024, Sabalenka: “Ho sempre sognato di vincere questo trofeo, è speciale”

Aryna Sabalenka ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria in finale contro Jessica Pegula agli US Open 2024, suo terzo slam in carriera e secondo stagionale dopo gli Australian Open. “È stata una partita molto difficile – ha esordito la bielorussa –, Jessica ha giocato un tennis incredibile. Onestamente, non mi aspettavo che recuperasse dal 3-0 nel secondo set. Sono molto felice di essere riuscita a resistere al servizio nel 3-5, questo mi ha dato molta fiducia per chiudere la partita in due set. Poco prima ero quasi pronta per il terzo set“. Poi sul ranking: “Onestamente sto cercando di non concentrarmi sulla classifica. Mi concentro su me stesso, so che se gioco il mio miglior tennis in ogni torneo, dimostrando questo spirito combattivo, potrò essere di nuovo numero uno. Mi concentro sul miglioramento come giocatrice e come persona, spero di rivedermi un giorno in cima alla classifica“.

Sabalenka ha poi proseguito: “Il mio obiettivo è sempre stato quello di mettere il mio nome e cognome nella storia del tennis dopo aver perso mio padre. Ogni volta che vedo il mio nome sul trofeo mi sento molto orgogliosa di me stessa, della mia famiglia, che non ha mai rinunciato a realizzare il mio sogno e ha fatto tutto il possibile per farmi continuare. Ho avuto questa opportunità nella vita, è sempre stato il mio sogno. Non riesco ancora a credere a tutto ciò che abbiamo realizzato“. La regina di Flushing Meadows ha aggiunto: “Pensavo che avrei avuto molti ricordi degli anni precedenti, dai quali ho tratto diversi duri insegnamenti, soprattutto dopo la scorsa stagione. Oggi mi sono ricordata continuamente che questa era la finale degli US Open. Nei momenti difficili ho cercato di rimanere forte, di ricordare a me stessa che ne ho passate tante e che sono abbastanza forte per resistere a questa pressione“.

Sabalenka è raggiante: “Ho avuto molte sfide dentro e fuori dal campo, anche il non poter giocare a Wimbledon a causa di un infortunio è stata un’esperienza nuova per me. Gli US Open sono un posto molto speciale, ho sempre sognato di avere questo bellissimo trofeo. Ecco perché è così speciale, perché qualunque cosa mi sia successa, sono sempre tornato più forte, ho imparato e non ho rinunciato a questo sogno“. La bielorussa ha poi concluso: “Posso dire che è uno dei momenti più belli, molte cose mi sono passate per la testa. La prima è stato ricordare tutte quelle dure sconfitte del passato. Ero super orgogliosa di me stessa e della mia squadra, non so come descrivere questa sensazione, è la migliore“.