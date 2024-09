US Open 2024, Pegula: “Il livello del mio tennis non è migliorato rispetto agli anni scorsi”

Jessica Pegula ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in due set nella finale degli US Open 2024 contro Aryna Sabalenka: “Oggi è stata una partita super complicata. Ovviamente in questo momento mi piacerebbe essere al terzo set, ma almeno sono felice di aver avuto la possibilità di vincere un set, sapendo che ero sotto in entrambi. Ero riuscita a trovare un buon livello di gioco, anche se non sono riuscita a mantenerlo. Le mie congratulazioni ad Aryna, ha giocato un grande tennis nei momenti importanti“. La statunitense ha proseguito: “Se non riesco ad acquisire fiducia dopo questo torneo, c’è qualcosa che non va. Molte volte ero arrivata ai quarti, ma ero già riuscito ad arrivare in semifinale e anche la finale, ho perso contro una grande giocatrice. So che il mio livello era alto, ma non mi aspettavo di fare così bene in questo torneo, quindi sono arrivata con meno pressione, pensando che avrei potuto fare meglio“.

La nuova numero 3 al mondo però è ancora amareggiata: “In questo momento sono arrabbiata per la sconfitta. Tutti si congratulano con me per il torneo, e forse quando mi calmerò un po’ riuscirò ad apprezzarlo meglio. Sono stati dei giorni pazzeschi. Spero di potermi prendere un po’ di tempo dopo questo torneo per rilassarmi, guardare indietro e vedere cosa sono stata in grado di fare nell’ultimo mese“. Pegula ha poi concluso: “Onestamente, non penso di giocare molto meglio rispetto all’anno scorso o alle stagioni precedenti. Certo, sento che ci sono momenti in cui ho effettivamente giocato meglio: i miei movimenti in campo e il mio servizio sono migliorati, e ci sono alcuni aspetti dove sono più costante di prima. Ma sono sicura che ci sono altri giorni in cui ho servito meglio, anche se in termini di gioco da fondo campo, non ho tanti alti e bassi. La stessa cosa accade con il movimento. Non so se questo mi renda una giocatrice migliore“.