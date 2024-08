US Open 2024: programma, orari e ordine di gioco martedì 27 agosto con Sinner e Paolini

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di martedì 27 agosto con tre italiani in campo agli US Open 2024. È arrivato il momento del debutto di Jannik Sinner, che farà il suo debutto come secondo match sull’Arthur Ashe Stadium contro McDonald. In campo anche Jasmine Paolini e Lorenzo Sonego, impegnati entrambi sul Louis Armstrong Stadium, rispettivamente contro Andreecu e Paul. Di seguito ecco allora la programmazione completa con tutti i campi di riferimento e gli orari italiani.

PROGRAMMA US OPEN 27 AGOSTO

ARTHUR ASHE STADIUM

Ore 18:00 – (1) Swiatek vs Rakhimova

a seguire – (1) Sinner vs McDonald

Non prima dell’01:00 – (3) Alcaraz vs Tu

a seguire Rogers vs (6) Pegula

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

Ore 17:00 – (11) Collins vs Dolehide

a seguire – (10) Ostapenko vs Osaka

a seguire – Lajovic vs (5) Medvedev

Non prima dell’01:00 – Andreescu vs (5) Paolini

a seguire – Sonego vs (14) Paul

GRANDSTAND

Ore 17:00 – (11) Tsitsipas vs Kokkinakis

a seguire – (4) Rybakina vs Aiava

a seguire -Moutet vs (16) Korda

Non prima delle 00:00 – Raducanu vs Kenin

STADIUM 17

Ore 17:00 – (31) Boulter vs Sasnovich

a seguire -Wozniacki vs Hibino

a seguire -(10) De Minaur vs Giron

Non prima delle 23:00 – Bellucci vs Wawrinka

COURT 5

Ore 17:00 – Mensik vs (19) Auger Aliassime

a seguire – Zhang vs (25) Draper

a seguire – Davis vs (15) Kalinskaya

a seguire – Potapova vs (23) Fernandez

COURT 10

Ore 17:00 – Preston vs Pavlyuchenkova

a seguire – Fognini vs Machac

a seguire – (30) Arnaldi vs Svajda

a seguire – Sherif vs Pliskova

COURT 11

Ore 17:00 – Tabilo vs Goffin

a seguire – (21) M. Andreeva vs Osorio

a seguire – (24) Fils vs Tien

a seguire – Qiang Wang vs (16) Samsonova

COURT 12

Ore 17:00 – Zhang vs Kruger

a seguire – Spizzirri vs Michelsen

a seguire – Bondar vs Pera

a seguire – (31) Cobolli vs Duckworth

COURT 13

Ore 17:00 – Lestienne vs Thompson

a seguire – Cocciaretto vs Baindl

a seguire – Diaz Acosta vs Gaston

a seguire – Podoroska vs (18) Shnaider

COURT 4

Ore 17:00 – Navone vs Altmaier

a seguire – Forbes vs Safiullin

a seguire – Sorribes Tormo vs Noel

a seguire – Lys vs Bouzkova

COURT 6

Ore 17:00 – Muchova vs Volynets

a seguire – Evans vs (23) Khachanov

a seguire – (30) Putintseva vs Noskova

a seguire – O’Connell vs (26) Jarry

COURT 7

Ore 17:00 – Skatov vs (7) Hurkacz

a seguire – Zarazua vs (28) Garcia

a seguire – Shapovalov vs Van De Zandschulp

a seguire – (22) Haddad Maia vs Avanesyan

COURT 8

Ore 17:00 – Ponchet vs Zheng

a seguire – Virtanen vs Halys

a seguire – Xin. Wang vs Rodionova

a seguire – Munar vs Diallo

COURT 9

Ore 17:00 – Schoolkate vs Daniel

a seguire – Bouzas Maneiro vs Martic

a seguire – Purcell vs Vukic

COURT 14

Ore 17:00 – Saville vs Shibahara

a seguire – Borges vs Coria

a seguire – B. Fruhvirtova vs Lepchenko

a seguire – Marozsan vs Medjedovic

COURT 15

Ore 17:00 – Bucsa vs Errani

a seguire – Coric vs Mannarino

a seguire – Schmiedlova vs Tauson

a seguire – Bergs vs Kotov