Curling, la stagione internazionale delle azzurre si apre col 2° posto alle Euro Super Series: vince Team Henderson in finale

Come nel 2023, anche quest’anno la nazionale italiana femminile di curling apre la stagione internazionale con il secondo posto alle Euro Super Series, andate in scena a Stirling, in Scozia. Nell’ultimo atto il team scozzese di Fay Henderson ha battuto le azzurre e lo ha fatto con il punteggio di 7-4, ma ci sono comunque indicazioni più che positive per Stefania Constantini (Fiamme Oro), Angela Romei (Fiamme Gialle), Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle), Giulia Zardini Lacedelli (C.C. Dolomiti) ed Elena Antonia Mathis (C.C. Dolomiti). L’Italia ha collezionato tre vittorie e una sola sconfitta nel girone B, battendo inizialmente 6-4 le scozzesi del Team Watt. Poi, dopo il k.o. per 7-4 contro le canadesi del Team MacMillan, sono arrivati i successi contro le austriache del Team Pflueger (8-4) e contro le future vincitrici del torneo (9-6). Nella fase ad eliminazione diretta è arrivata la vittoria per 5-2 contro le statunitensi del Team Cousins e poi quella in semifinale per 6-5 sul Team Morrison.

Soddisfatto Soren Gram, tecnico della nazionale azzurra: “Prosegue quello che sin qui per noi è stato un ottimo inizio di stagione. Avevo posto come obiettivo le semifinali ma quello che più conta è aver tratto indicazioni importanti su cosa andare a lavorare per migliorare da qui in avanti”, ha detto il tecnico. “Abbiamo fatto progressi significativi concentrando l’attenzione del primo raduno su tecnica e lavoro di squadra. Le ragazze sono motivate ed è stato ottimo poter usufruire del ghiaccio a Cembra già ad agosto. La squadra è cresciuta molto nelle ultime 2, 3 stagioni e quello che ho visto da fuori e da questi due camp è che si può anche ambire a qualcosa di più”, ha concluso Gran.