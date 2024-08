Us Open 2024: immortale Musetti, salva due match point e batte Kecmanovic al quinto set

Infinito Lorenzo Musetti. Il carrarino sopravvive alla battaglia di cinque set con un grande Miomir Kecmanovic e accede al terzo turno degli Us Open. Tre ore e cinquanta minuti e due match point annullati sono serviti all’azzurro per piegare la resistenza del serbo con il punteggio di 3-6 6-4 6-4 2-6 7-5. Inaspettata resistenza fisica di Kecmanovic, che in due soli turni a Flushing Meadows ha giocato 10 set per un totale di sette ore e mezza tra Nishioka e il match di oggi. Confermate invece i grandi segnali a livello fisico di Musetti che, dopo le fatiche delle Olimpiadi, è già stato in campo per oltre sei ore (6h47min). Vittoria che dà grande morale al tennista di Simone Tartarini, che andrà a caccia degli ottavi di finale contro l’americano Brandon Nakashima, che arriverà al match di dopodomani riposato e con uno score di 6-0 tra Rune e Cazaux. Si preannuncia un’altra battaglia per il bronzo olimpico in carica.

TABELLONE AGGIORNATO

LA PARTITA

Primo set dominato da Kecmanovic, che entra bene in campo e gioca piedi sulla riga dal primo punto. Musetti troppo lontano dalla riga di fondo e costantemente sotto pressione dal lato del rovescio. Il break arriva nel terzo game con il carrarino che si consegna con un gratuito e due doppi falli. Kecmanovic non concede nulla e toglie in chiusura la battuta a Musetti per un primo set concluso con il punteggio di 6-3 in 33 minuti.

Secondo set con Musetti che inizia ad avvicinarsi alla riga e a variare maggiormente i propri colpi. Match che si gioca sempre su pochi punti con i turni di servizio che scivolano via rapidi. Il break lo regala Kecmanovic che, con un doppio fallo e tre gratuiti di dritto, si consegna all’italiano. Musetti non concede nulla in battuta e chiude 6-4 in 43 minuti.

Nel terzo set inizia a girare la partita con Musetti che va spedito sui suoi turni di servizio e porta sempre Kecmanovic ai vantaggi sulla sua battuta. Dopo una serie di game girati male ai vantaggi il break arriva sul 3-3. Il serbo torna ai livelli del primo set e si guadagna con merito il contro break per il 4-4. Kecmanovic restituisce subito il favore e perde il servizio a 0 mandando Musetti servire per il set sul 5-4. L’azzurro annulla la palla del quarto break consecutivo e chiude il set 6-4 con un ace esterno.

In avvio di quarto set arriva il passaggio a vuoto di Musetti, che consegna il break in apertura a Kecmanovic per il 2-0 iniziale. Arriva pronta la reazione del carrarino, che rimedia subito e completa la rimonta tornando on serve sul 2-2. Scendono le percentuali al servizio e scende anche il livello della partita. Musetti perde nuovamente la battuta e Kecmanovic allunga sul 5-2 tornando a mettere i piedi in campo come nel primo set. L’azzurro perde il servizio in chiusura di set e cede 6-2 in 40 minuti.

Subito reattivo Musetti nel quinto set. Il carrarino sfrutta un doppio fallo di Kecmanovic per andare a palla break e chiude il game con uno spettacolare passante incrociato di rovescio. Break confermato e subito mini fuga sul 2-0. Come già successo altre volte, Kecmanovic trova energie dalle difficoltà e riesce a tornare di nuovo on serve sul 2-2 inventandosi un paio di grandi risposte. Musetti annulla due palle break sul 3-2 serbo e si arriva rapidamente sul 5-4. Grande pressione sulla racchetta dell’azzurro che, prima di salire 5-5, salva due match point mettendo giù due ace pesantissimi. Sul 5-5 Musetti si inventa una difesa clamorosa e costringe Kecmanovic a una corsa eccessiva che lo porta ad avere degli accenni di crampi. Ai vantaggi il serbo commette due errori in fila e manda Musetti a servire per il match. L’azzurro non trema e chiude 7-5 in un’ora e 4 minutu.