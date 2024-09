US Open 2024, Fritz: “Ero pronto, entusiasta della semifinale”

Taylor Fritz ha raggiunto la prima semifinale slam della sua carriera allo US Open 2024, battendo Alexander Zverev in un grande match valido per i quarti di finale. Nella conferenza stampa post partita lo statunitense si è detto soddisfatto del risultato: “Sono sceso in campo sentendomi molto bene, pronto per la sfida. Penso che nei miei precedenti quarti di finale del Grande Slam sono sceso in campo un po’ nervoso, ma oggi mi sono sentito molto bene fin dall’inizio, pronto a dare il massimo. Forse ho iniziato a sentirmi più nervoso man mano che la partita andava avanti, perché sentivo che lui stava giocando un po’ teso. Questo, in un certo senso, ha portato anche me a giocare un po’ teso, ma ho trovato una serie di buoni servizi quando ne avevo bisogno e ho giocato molto bene i punti importanti. Sono molto entusiasta di raggiungere la mia prima semifinale“.

Fritz ha poi aggiunto: “È bellissimo essere in semifinale, ma il lavoro non è finito. Continuerò a pensare partita per partita, come ho fatto per tutto il torneo, concentrandomi sulla prossima partita. Oggi sono sceso in campo in modo diverso: mi chiedevano sempre, quando perdevo in semifinale, cosa dovevo fare per fare un altro passo in avanti. La mia risposta è sempre stata che dovevo continuare a mettermi in queste situazioni, che lo avrei fatto Mi sento sempre più a mio agio e migliorerò. Questo è quello che è successo: non sentivo che i quarti di finale, nella mia testa, fossero un grosso problema come in passato, mi sentivo come se stessi giocando in qualsiasi altro torneo“.