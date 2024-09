Us Open 2024: Cobolli si ferma contro Medvedev, out al terzo turno anche Arnaldi

Si ferma al terzo turno il percorso di Flavio Cobolli agli Us Open 2024 di tennis. Il tennista classe 2002, dopo aver battuto avversari ostici come Duckworth e Bergs, non è riuscito nell’impresa di battere Daniil Medvedev, che si è aggiudicato il match in tre set con il punteggio di 6-3 6-4 6-3 in due ore e un quarto di gioco. Sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium, il romano lotta dall’inizio alla fine, senza però riuscire ad impensierire realmente il russo, numero 5 al mondo, che ha dimostrato grande solidità. Medvedev sfiderà agli ottavi Nuno Borges, reduce dal successo in cinque set contro Jakub Mensik.

Medesimo destino per Matteo Arnaldi, eliminato al terzo turno da Jordan Thompson. A differenza di Cobolli però, il sanremese ha molto da recriminare: grande fretta di chiudere e troppi errori che hanno enormemente facilitato il compito all’australiano, impostosi con il punteggio di 7-5 6-2 7-6(5). Sono ben 49 gli errori dell’azzurro (contro i 18 dell’avversario), decisamente troppi per fermare un Thompson molto lucido e solido, che al prossimo turno se la vedrà con il connazionale De Minaur. L’unico italiano ancora in gara nel tabellone maschile dello slam è dunque Jannik Sinner, che sfiderà agli ottavi lo statunitense Tommy Paul, mentre in campo femminile le speranze dell’Italia rimangono legate a Jasmine Paolini, che incontrerà Muchova agli ottavi.

