Us Open 2023: programma, orari e ordine di gioco sabato 2 settembre con Sinner, Arnaldi e Bronzetti

Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di sabato 2 settembre agli Us Open 2023 con Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti in campo. Terzo match dalle ore 17 sul campo dedicato a Louis Armstrong per l’altoatesino contro Wawrinka, secondo match dalle ore 17 sul campo 17 per il sanremese contro Norrie, terzo match dalle ore 17 sul campo 5, ma dopo due doppi femminili, per la riminese contro Zheng. Orari, ovviamente, italiani nel riepilogo che vi proponiamo di seguito.

ARTHUR ASHE STADIUM

ore 17 (1) Alcaraz vs (26) Evans

a seguire (26) Svitolina vs (3) Pegula

non prima delle ore 01 (5) Jabeur vs (31) Bouzkova

a seguire (3) Medvedev vs Baez

LOUIS ARMSTRONG STADIUM

ore 17 Burel vs (2) Sabalenka

a seguire (14) Samsonova vs (17) Keys

a seguire Wawrinka vs (6) Sinner

non prima delle ore 01 (12) Zverev vs (19) Dimitrov

a seguire (22) Alexandrova vs (9) Vondrousova

GRANDSTAND

ore 17 Mmoh vs Draper

a seguire Rinderknech vs (8) Rublev

non prima delle ore 00 Boulter vs Stearns

COURT 17

ore 17 (13) Kasatkina vs Minnen

a seguire Arnaldi vs (16) Norrie

non prima delle ore 23 (23) Jarry vs (13) De Minaur

COURT 5

terzo match dalle ore 17 (23) Zheng vs Bronzetti