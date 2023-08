US Open 2023, Murray furioso: “Giocare di notte è sbagliato, non è un bene per nessuno”

Murray ha commentato l’idea di giocare di notte: “Penso che nel complesso non sia un bene per nessuno. Ovviamente, quando i giocatori si lamentano di queste cose, senti qualcosa come ‘oh stai zitto e vai avanti’ o ‘prova a lavorare in un magazzino dalle 9 alle 5’. Capisco. Capisco. So di essere fortunato a giocare tennis, ma giocare alle 4 del mattino. Anche il tennis è in parte intrattenimento, non credo che aiuti molto lo sport sapere che tutti se ne vanno perché devono prendere i mezzi pubblici per tornare a casa e finisci una partita così davanti al 10% dei il pubblico. Non si vede negli altri sport. È chiaramente sbagliato. E la ragione è puramente finanziaria, non è perché le persone che gestiscono gli eventi pensano che sia un bene per i giocatori, non è così. È una ragione economica che li porta farlo”.