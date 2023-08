US Open 2023, esordio veloce per Alcaraz: Koepfer si ritira dopo meno di un’ora di partita

Si chiude la seconda giornata di incontri a Flushing Meadows e lo fa con l’esordio di Carlos Alcaraz sull’Arthur Ashe Stadium dove dodici mesi fa si aggiudicò il primo Slam della sua giovane carriera. Il tennista spagnolo resta però in campo meno di un’ora per il suo match d’esordio agli Us Open 2023, con il tedesco Dominik Koepfer che alza bandiera bianca sotto di un set e di un break sul 6-2 3-2 dopo 58′ di partita. Un infortunio alla caviglia patito nel corso del primo parziale non ha permesso, infatti, al tennista tedesco, di proseguire la sfida. Al secondo turno per Alcaraz ci sarà il sudafricano Lloyd Harris che in tre set ha sconfitto Guido Pella.

Negli altri match della nottata italaian, successo in quattro set per Gael Monfils, che come al solito può essere una mina vagante nella parte alta del tabellone. A doverci fare i conti al secondo turno sarà Andrey Rublev. Nella zona di tabellone di Jannik Sinner vince facilmente Wawrinka su Nishioka e ora lo svizzero dovrà vedersela contro l’argentino Etcheverry, uscito vincitore da un battaglia durissima contro il qualificato finlandese Otto Virtanen al tie-break decisivo. Vittoria dopo essersi ritrovato ad un passo dalla sconfitta per Hubert Hurkacz, che contro lo svizzero Huesler si è ritrovato sotto di due set e un break. L’elvetico ha anche servito per il match sul 6-4 7-5 5-4, ma alla fine ha finito per cedere il terzo set al tie-break, prima di uscire dalla partita e raccogliere quattro games nei due parziali successivi.