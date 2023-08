Us Open 2023, Arnaldi: “Non era facile stare in campo, volevo quasi chiedere a Kubler di ritirarsi”

“Non è stato facile, non era facile stare in campo. Di partita ce n’è stata poca, si è fatto male nel secondo game già, ha sentito un crack e non ha più giocato. Sinceramente era molto difficile, vedevo che soffriva e volevo quasi chiedergli di ritirarsi prima”. Lo ha detto Matteo Arnaldi dopo aver vinto, per ritiro di Kubler, al primo turno degli Us Open 2023: “La stagione è cominciata bene, poi ho avuto un piccolo calo. Ho cominciato a trovare il ritmo giusto, sto adeguando il mio livello a quello Atp, sono lontano in alcuni aspetti ma sono contento di trovare continuità. Devo partire dal servizio per migliorare”. E ancora: “Berrettini è la mia ispirazione così come gli altri italiani, sto arrivando quest’anno. Non vedo l’ora di giocare giovedì”.