Us Open 2023, Berrettini: “Mai facile vincere al primo turno, sono felice”

“Sapevo che c’erano molte insidie, soprattutto perché ci conosciamo bene, è un mancino, serve bene. Sapevo di dover giocare una buonissima partita, sentivo che avevo tante chance al servizio, ma non è mai facile al primo turno, sono felice”. Lo ha detto Matteo Berrettini dopo la vittoria al primo turno degli Us Open 2023 contro Ugo Humbert: “Sicuramente cercavo di non dargli troppo angolo in risposta, alcune volte non è facile, cercavo di non dargli ritmo col rovescio, perché col dritto lui perde di più, è un gioco di equilibrio”. E sul prossimo impegno contro Rinderknech: “Ho bisogno di fortuna nel secondo turno, continuate a seguirmi”.